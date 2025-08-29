В Волгограде силовики нагрянули с проверкой на «Жигулёвский рынок»





В Волгоградской области полицейские совместно с ФСБ продолжают масштабные проверки по выявлению нелегальных мигрантов. Накануне в Дзержинском районе Волгограда силовики нагрянули с рейдом на «Жигулёвский рынок» – крупнейшую в областном центре оптовую продуктовую базу.

- В ходе рейда правоохранители проверили законность нахождения на территории Российской Федерации 69 иностранных граждан. Кроме того, досмотрены были 42 автомобиля, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по итогу проверочных мероприятий полицейские выявили двоих нелегалов. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы. Они были помещены в центр временного содержания для выдворения за границу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области