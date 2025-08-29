«Основная часть где-то рядом»: в Волгограде откопали гигантскую ногу Сталина на глубине 3 метров







Неожиданную находку сделали в Волгограде рабочие, которые прокладывали коммуникации в Дзержинском районе на улице Полины Осипенко, передает V102.RU. Как сообщил волгоградский краевед Роман Шкода, на 3-метровой глубине они наткнулись на бетонную ногу высотой 1,2 метра. Очевидно, что нога является частью памятника, который ранее стоял в городе-герое.

Роман Шкода предполагает, что бетонная конечность является частью одного из памятников Иосифу Сталину, которых в послевоенном Сталинграде, а это прежнее название Волгограда, было несколько.

Самый огромный в мире памятник Сталину стоял в Красноармейском районе на берегу Волги при входе в Волго-Донской судоходный канал. Но, как рассуждает краевед, тот памятник был несоизмеримо больше, да и везти его в Дзержинский район никто бы не стал.

Еще монументы Сталину стояли напротив железнодорожного вокзала во дворе современного мемориально-исторического музея, в горсаду и на площади Павших борцов. Шкода методом исключения пришел к выводу, что обнаруженная нога может быть частью памятника Сталину, который находился на площади Павших борцов.

- Стоял он на площади Павших борцов и шинель тут как раз доходит до места среза найденной ноги. Очень вероятно, что находка - часть памятника Сталину с площади Павших борцов, - говорит Роман Шкода.





Краевед напомнил, что этот монумент в 1961 году, на фоне постановления XXII съезда КПСС о выносе тела Сталина из Мавзолея, пропал в один момент под покровом ночи в неизвестном направлении. Роман Шкода предполагает, что рядом с ногой, вполне возможно, находится и основная часть памятника, который просто закопали, как и многие другие.

