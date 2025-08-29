Общество

«Основная часть где-то рядом»: в Волгограде откопали гигантскую ногу Сталина на глубине 3 метров

Общество 29.08.2025 15:27
0
29.08.2025 15:27




Неожиданную находку сделали в Волгограде рабочие, которые прокладывали коммуникации в Дзержинском районе на улице Полины Осипенко, передает V102.RU. Как сообщил волгоградский краевед Роман Шкода, на 3-метровой глубине они наткнулись на бетонную ногу высотой 1,2 метра. Очевидно, что нога является частью памятника, который ранее стоял в городе-герое.

Роман Шкода предполагает, что бетонная конечность является частью одного из памятников Иосифу Сталину, которых в послевоенном Сталинграде, а это прежнее название Волгограда, было несколько.

Самый огромный в мире памятник Сталину стоял в Красноармейском районе на берегу Волги при входе в Волго-Донской судоходный канал. Но, как рассуждает краевед, тот памятник был несоизмеримо больше, да и везти его в Дзержинский район никто бы не стал.

Еще монументы Сталину стояли напротив железнодорожного вокзала во дворе современного мемориально-исторического музея, в горсаду и на площади Павших борцов. Шкода методом исключения пришел к выводу, что обнаруженная нога может быть частью памятника Сталину, который находился на площади Павших борцов.

- Стоял он на площади Павших борцов и шинель тут как раз доходит до места среза найденной ноги. Очень вероятно, что находка - часть памятника Сталину с площади Павших борцов, - говорит Роман Шкода.


Краевед напомнил, что этот монумент в 1961 году, на фоне постановления XXII съезда КПСС о выносе тела Сталина из Мавзолея, пропал в один момент под покровом ночи в неизвестном направлении. Роман Шкода предполагает, что рядом с ногой, вполне возможно, находится и основная часть памятника, который просто закопали, как и многие другие.

Видео, фото: Царицын.РФ / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.08.2025 17:22
Общество 29.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 15:21
Общество 29.08.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 14:24
Общество 29.08.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 13:31
Общество 29.08.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 13:15
Общество 29.08.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 13:08
Общество 29.08.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 12:13
Общество 29.08.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 11:47
Общество 29.08.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 09:27
Общество 29.08.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 08:22
Общество 29.08.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 06:41
Общество 29.08.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 06:13
Общество 29.08.2025 06:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 21:18
Общество 28.08.2025 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 19:49
Общество 28.08.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 19:24
Общество 28.08.2025 19:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
В Волгограде и Волжском с сентября сократят рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
17:22
24 человека в Волгоградской области оштрафовали за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
16:13
«Пришел для поддержки»: волгоградца зарезали из-за спора соседей по общежитиюСмотреть фотографии
15:27
«Основная часть где-то рядом»: в Волгограде откопали гигантскую ногу Сталина на глубине 3 метровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Андрей Бочаров оценил подготовку «Юного ястреба» к фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
14:38
«Оставь его»: в Волгограде засняли похищение мишки из цветочного магазинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
Подземный командный пункт построят под Волгоградом к концу годаСмотреть фотографии
14:01
Электросушилка сожгла дом и едва не убила хозяина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Громкое дело о смерти подростка в ДТП с цыганской «Ладой» дошло до судаСмотреть фотографии
13:31
Очень знойное 1 Сентября обещают синоптики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде силовики нагрянули с проверкой на «Жигулёвский рынок»Смотреть фотографии
13:08
Без тонометра в пустом кабинете: в Волгограде главврача и медсестру накажут за странные медосмотры водителейСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области выявили 1200 тонн сомнительной пшеницыСмотреть фотографии
11:47
Волгоградским школам запретят вводить «нулевые» уроки и третью сменуСмотреть фотографии
11:18
РПН: в России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгуньяСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде чиновники вернут автобус №68 в посёлок ГЭССмотреть фотографии
10:01
Суд в Москве арестовал топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиковСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде из-за ДТП встало движение на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
09:27
Волгоградские волонтеры связали 3000 кв.метров сетей для СВОСмотреть фотографии
08:22
Погода на Ореховый Спас обещает волгоградцам теплую осеньСмотреть фотографии
07:39
«Ротор» 30 августа на «Волгоград Арене» сыграет со «Спартаком»  Смотреть фотографии
07:06
Волгоградцы подключились к поискам пропавшего на рыбалке школьникаСмотреть фотографии
06:41
«Ходят пустые»: пассажиры не оценили новый маршрут между Волжским и ВолгоградомСмотреть фотографии
06:13
С трезвого понедельника начнется осень для волгоградцевСмотреть фотографии
21:37
Гандболисты «Каустика» завоевали бронзу на турнире перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
21:18
Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:53
В частном секторе на юге Волгограда загорелся камышСмотреть фотографии
20:18
«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьникСмотреть фотографии
20:14
Волгоградца осудили за таран теплоходом баржи в акватории ВолгиСмотреть фотографии
19:49
Семья медиков-ортопедов поставила на ноги 60-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
 