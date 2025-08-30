Три самолета облетели Волгоград из-за приказа Росавиации





Аэропорт Волгограда почти 6 часов не принимал и не отправлял самолеты. Воздушная гавань была закрыта Росавиацией в 23-00 ч. 29 августа, а снова заработала в 4-59 ч.30 августа.

На утро субботы задержаны три московских авиарейса. Один самолет должен был вылететь в столицу еще накануне вечером. Также ожидаются два борта из Москвы с серьезным опозданием. Накануне был также отменен один авиарейс в столицу.



По данным Росавиации, на время действий ограничений три самолета, направлявшиеся в Волгоград, ушли на запасные аэродромы.





