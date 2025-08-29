Волгоградским школам запретят вводить «нулевые» уроки и третью смену





С 1 сентября вступают в силу новые правила работы школ, подготовленные Минпросвещения. Как сообщает «Парламентская газета», теперь директорам запрещено будет проводить «нулевые» уроки и организовывать третью смену обучения.

— Занятия во всех школах страны должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены, — уточняют журналисты.

Кроме того, документ регулирует организацию обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья в 5-х и 9-х классах. Они должны заниматься только в первую смену.