Волгоградцы рассказали, сколько потратили на сборы детей в школу





Во сколько обошлись сборы в школу детей, рассказали жители Волгоградской области, принявшие участие в опросе ИА «Высота 102». Четвертая часть волгоградских родителей потратили на форму, канцтовары и сопутствующие товары более 30 тысяч рублей.

В ходе опроса редакция информагентства попросила подписчиков ответить на вопрос, во сколько им обошлись сборы из расчета на одного ребенка. 26% участников опроса – 154 человека – выбрали ответ, согласно которому траты превысили 30 тысяч. 46% волгоградцев сообщили, что их расходы составили в среднем 15 тысяч рублей на ребенка и более 20 тысяч (по 23% за каждый из вариантов). А вот уложиться в сумму 10 тысяч рублей сумели лишь 11% опрошенных – 66 человек. 17% участников опроса сообщили, что потратили на подготовку к школе от 25 до 30 тысяч рублей.

Ранее напомним, подписчики ИА «Высота 102» высказались о том, сколько готовы потратить на подарки учителям к 1 Сентября. Больше половины опрошенных волгоградцев заявили, что не готовы тратить деньги вообще в праздничный день. Основой причиной стала нехватка средств, исчерпанных волгоградцами как раз в период подготовки к новому учебному году.