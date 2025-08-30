Общество

Елена Исинбаева погасила долг за ЖКУ в Волгограде

30.08.2025
Судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой после погашения задолженности по коммунальным платежам. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что спортсменка задолжала за коммунальные услуги около 280 тысяч рублей.

Напомним, в 2023 году судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Елены Исинбаевой за долг за два парковочных места в Волгограде в размере 27400 рублей. Впоследствии он был погашен.

Елена Исинбаева уехала из Волгограда в 2022 году и в настоящее время с семьей живет в Испании.


