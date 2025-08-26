Телеком

4 сентября – премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» на Wink.ru

Телеком 26.08.2025 17:39 Реклама
0
26.08.2025 17:39 Реклама


Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Всё только начинается» (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.
Ксюша в начале нулевых приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках. Без денег, связей и каких-либо перспектив. Пути назад нет – из родного города она сбежала, спасаясь от преследования мужа-абьюзера. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу... Спустя 20 лет судьба дарит подругам еще один шанс на счастье. 
Роли главных героинь в юности исполнили Тина Стойилкович, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), а повзрослевших – Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова соответственно. Также в сериале снялись Иван Янковский, РузильМинекаев, Андрей Максимов, МилошБикович, Фёдор Бондарчук, Антон Васильев, Дэниел Барнс, Марина Зудина, Анна Невская, Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Полина Гухман, Валентин Анциферов, Александр Метелкин и другие. В звездных камео появятся Сергей Зверев, DJ Грув, Андрей Григорьев-Апполонов, Аврора, Митя Фомин.
Ольга Долматовская, режиссер:
– Идея сериала принадлежит Жоре Крыжовникову – он давно хотел сделать музыкальный фильм по мотивам «Москва слезам не верит». Я подключилась на этапе, когда был написан какой-то из драфтов сценария. Перед фильмом мы посмотрели огромное количество американских мюзиклов сороковых и пятидесятых годов XX века. И для меня по-новому открылся этот жанр. Я в какой-то степени влюбилась.

Жора Крыжовников, режиссер:
– Мы пересмотрели фильм и захотели так же, как в оригинале, рассказать историю трех подруг спустя 20 лет. И линия нашей главной героини очень похожа на то, что была у Валентина Черных в его сценарии «Дважды солгавшая». Он победил на конкурсе сценариев о Москве и оттуда уже попал к Владимиру Меньшову. Но у двух подруг совершенно другие истории, конфликты и проблемы. У нас нет хоккеиста, нет строителя. У нас, в общем, всё по-другому.
Создатели не сразу смогли определиться, будут ли юные актрисы играть уже повзрослевших женщин. Решение пришло, когда случайно нашли «первую пару» удивительно похожих друг на друга Ксюш – Тину Стойилкович и Марину Александрову. После этого сомнений не осталось – Ольга Долматовская и Жора Крыжовников вместе с директором по кастингу Анастасией Багировой подобрали подходящих актрис на роли повзрослевших Маши и Оли.
Тина Стойилкович, сыгравшая молодую и наивную Ксюшу, сама когда-то была на месте своей героини. Будущая актриса приехала в Москву в 2017 году из Сербии за мечтой – поступить в театральный вуз. Ее партнерша по роли Марина Александрова переехала в столицу одна в 16 лет – тоже хотела стать актрисой. 

Тина Стойилкович, актриса:
– Ксюша мне безумно близка, до мурашек, я чувствую ее кожей! И с каждым съемочным днем я любила и понимала ее все больше и больше. Я многому у нее научилась: стала больше ценить себя, осознавать свой жизненный опыт и впервые в жизни обрела опору в себе.
Марина Александрова, актриса:
– Моя героиня Ксения Лаврова – девушка сильная и волевая во всем, кроме любви. Понять ее мне помогла женская мудрость. Я вспоминала свой опыт, полученный во всех своих жизненных обстоятельствах: и при неудавшихся романах, и во время счастливых моментов жизни.
Для Марии Камовой – популярного блогера Маш Милаш – эта роль стала первой серьезной работой в кино. Ради нее она несколько месяцев посещала курсы сценической речи и актерского мастерства.
Мария Камова, актриса:
– Мы с моей героиней очень похожи. Нас даже зовут одинаково. Мы говорим одинаковыми фразами, мы веселые и сильные, ранимые и импульсивные. Одинаково радуемся жизни и моменту. Только негативный опыт, полученный в жизни, у нас разный. Хочу сказать, что я очень выросла как личность во время работы над этим проектом. Я стала более глубокой и чувственной в мироощущении, кроме того, я перестала быть «колючкой» и научилась доверять людям.
В сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается» создатели нашли необычный способ раскрыть характеры героев и рассказать зрителям об их эмоциональных переживаниях. Проводником во внутренний мир стала музыка – эта идея принадлежит Жоре Крыжовникову. В новом сериале прозвучат как главные хиты нулевых, которыми все заслушивались тогда, так и легендарные песни о Москве, но в современном, новом прочтении.

Ольга Долматовская, режиссер:
– Музыкальные номера – это способ показать внутренний конфликт или уязвимость персонажа самым наглядным и запоминающимся образом, а также подчеркнуть ключевые моменты в развитии сюжета. При этом у нас не так много таких номеров. Мы вводим песню тогда, когда достигаем однозначной эмоциональной кульминации.
Истории в «Москва слезам не верит. Всё только начинается» разворачиваются в узнаваемых и популярных местах города. В кадре появятся высотка на Котельнической набережной, телецентр «Останкино» и РАМТ. Работа над финальным эпизодом велась на Тверском бульваре. Часть музыкальных номеров сняли в павильонах кинокластера «Москино», а одну из самых ярких и сложных сцен – на Пушкинской площади: в ней были задействованы 200 танцоров и более 100 актеров массовых сцен. Для создания светового рисунка этой сцены было задействовано огромное количество специального оборудования. Другим эффектным эпизодом стал музыкальный номер «Я люблю», который пришлось снимать в столице, но Татарстана. По сюжету два героя кружатся в танце в центре огромного фонтана. Декорацией стал самый большой в России переездной цветодинамический фонтан – на тот момент он находился в Казанском государственном цирке.
Юрий Коробейников, оператор-постановщик:
– В нашем проекте мы использовали разную визуальную стилистику в зависимости от времени событий. В первой части истории, когда девчонки молодые и действие разворачивается летом, в кадре много динамики и цвета теплее. Когда героини взрослеют, цветовая гамма становится холоднее.
Стиль персонажей продуман до мелочей. С помощью одежды и аксессуаров художники по костюмам воссоздали моду 2000-х, которая сейчас получила второе дыхание. Например, героини сериала носят джинсы с низкой посадкой – именно такие модели были модными тогда. Кроме того, наряды персонажей менялись в зависимости от их настроения. Ксюша, например, красивые платья надевает в период влюбленности, а в трудные времена – джинсы и толстовки.
Художники также подготовили около тысячи сложных сценических комплектов, которые были нужны актерам во время съемок музыкальных номеров. Настоящей находкой стали латексные костюмы российской художницы, дизайнера и модельера Александры Фроловой, известной своими арт-перформансами. Эти наряды – яркий маркер стиля тех лет. Дарья Фомина ранее работала над стилем персонажей в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Елки 11», «Я знаю, кто тебя убил».
Дарья Фомина, художник по костюмам:
– Нам повезло, что мы смогли достать эти редкие латексные костюмы. Важно понимать, что костюмы в кино – это часть настроения и характера персонажа. Они помогают актеру и режиссеру воплотить поставленную задачу.
Восьмисерийный проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Комбинация», «Балет» и другие). Сериал создан кинокомпаниями «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). 
В сентябре, специально к премьере сериала, на сервисе Wink Книги в аудиоформате появится роман «Москва слезам не верит», завершенный сценаристом одноименного кинофильма Валентином Черных в 1994 году. Озвучила книгу Юлия Топольницкая, которая сыграла в сериале одну из главных героинь.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767, erid: F7NfYUJCUneTSTkgAyjM

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
26.08.2025 11:04 Реклама
Телеком 26.08.2025 11:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2025 15:52 Реклама
Телеком 25.08.2025 15:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2025 12:48
Телеком 25.08.2025 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2025 16:26 Реклама
Телеком 22.08.2025 16:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2025 13:31 Реклама
Телеком 22.08.2025 13:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.08.2025 15:12 Реклама
Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.08.2025 11:14 Реклама
Телеком 21.08.2025 11:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 16:10
Телеком 20.08.2025 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 14:12 Реклама
Телеком 20.08.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 11:07 Реклама
Телеком 20.08.2025 11:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 16:35 Реклама
Телеком 19.08.2025 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 15:08
Телеком 19.08.2025 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 12:31 Реклама
Телеком 19.08.2025 12:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 09:44 Реклама
Телеком 19.08.2025 09:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2025 14:58 Реклама
Телеком 18.08.2025 14:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:42
В Волгограде мэрия за 6 млн составит рейтинг самых «убитых» аварийных домовСмотреть фотографии
20:19
Две скоростные электрички назначили на 30 августа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:01
В Волжском мужчина со спущенными штанами и в позе «А-А» над Чебурашкой попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
В Волгоградской области осудили напавшего на полицейского рецидивистаСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде «Газель» сбила школьника у «Юбилейного»Смотреть фотографии
18:16
Готовьте денежки? Парковка у ТРЦ «Пирамида» в центре Волгограда может стать платнойСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде засняли утонувшие в асфальте трамвайные пути на ул. ЕлецкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор водителю, сбившему двух подростковСмотреть фотографии
15:37
В шаговой доступности: ВолгаКалий реализует проекты повышения качества жизни сотрудниковСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде эвакуировали Центральный районный судСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде ищут родственников потерявшей память пенсионеркиСмотреть фотографии
15:00
«Машины перепутали при оформлении протокола»: в Волгограде ищут очевидцев ДТП с двумя иномарками на Семи ветрахСмотреть фотографии
14:37
Разгром, магия Чагрова и новый рекорд болельщиков: смотрим самые яркие кадры матча «Ротора» и «Торпедо» Смотреть фотографии
14:18
Распределение 2.0? Минздрав решил сделать все бюджетные места в медвузах целевымиСмотреть фотографии
14:10
Тренд на избинг: почему россияне увлеклись новым форматом туризмаСмотреть фотографии
13:37
ВолгГМУ пожелали с МКС дотянуться до лунной клиникиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:33
Грибной сезон подождёт? Волгоградцам продлили запрет на пребывание в лесах до 18 сентябряСмотреть фотографии
12:23
Андрей Бочаров предостерёг чиновников от срыва сроков подготовки региона к зимеСмотреть фотографии
11:42
Под Волгоградом СК возбудил уголовное дело после гибели школьника в ДТПСмотреть фотографии
11:00
«Будущее уже здесь»: Андрей Бочаров оценил реконструкцию котельных в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
Волгоградцу за кражу 58 упаковок сливочного масла дали 1,8 года «строгача»Смотреть фотографии
10:20
Магнитные бури грозят волгоградцам из-за вспышек на Солнце 26 августаСмотреть фотографии
10:13
Более полувека истории: рассказываем, как изменились за 55 лет волгоградские электросетиСмотреть фотографии
09:42
Волгоградец заразился от комаров лихорадкой Западного НилаСмотреть фотографии
09:32
Дорогую молочку произвели в Волгоградской области из дешевого сырьяСмотреть фотографии
09:14
Трёхлетний срок грозит двум волгоградцам, прописавшим мигрантов из Средней АзииСмотреть фотографии
08:42
«Когда вылет, никто не говорит»: волгоградцы застряли в аэропорту АнтальиСмотреть фотографии
08:24
Ставили на колени и унижали: банда нерусских молодчиков издевалась над подростками в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Силы ПВО отразили атаку 5 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:55
Аэропорт Волгограда открыли утром 26 августаСмотреть фотографии
 