В Волгограде и Волжском с сентября сократят рейсы дачных автобусов





С 1 сентября в Волгограде и Волжском дачные маршруты перейдут на осенний режим работы. Из-за снижения пассажиропотока и уменьшения светового дня МУП «Метроэлектротранс» и АО «Волжская автоколонна № 1732» сократят последние рейсы дачных автобусов.

– В Волжском вводятся изменения в работе городских дачных маршрутов. Будут отменены последние отправления на маршрутах №№ 3, 15, 41, 133, а по выходным дням и на маршруте № 11; дачный автобус № 42 осуществляет перевозки по прежнему графику, – сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волжского.

В Волгограде урезан будет график 12 дачных маршрутов. В основном изменения затронут лишь выходные дни.

Автобус №7 «Царицынская опера – Металлург» будет работать все дни, кроме понедельника, с отправлением в 6:45, 7:55, 9:05, 10:45, 11:50, 12:55, 16:10 и 17:20 от Царицынской оперы и в 7:25, 8:35, 9:45, 11:20, 12:25, 15:40, 16:50, 18:00 от Металлурга.

Автобус № 32 «Судоверфь» – СНТ «Нефтяник» – СНТ «Татьянка» будет работать все дни, кроме понедельника. Отправление от Судоверфи: 6:00, 6:48, 7:36, 8:24, 9:12, 10:00, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 15:30, 16:18, 17:06, 17:54. Прибытие на Нефтяник (выход на Татьянку): 6:35, 7:23, 8:11, 8:59, 9:47, 10:35, 12:05, 13:05, 13:50, 14:50, 16:05, 16:53, 17:41, 18:29. Отправление от Нефтяника (выход на Судоверфь): 6:48, 7:36, 8:24, 9:12, 10:00, 10:48, 12:18, 13:18, 14:03, 15:03, 16:18, 17:06, 17:54, 18:42. Прибытие на Судоверфь: 6:58, 7:46, 8:34, 9:22, 10:10, 10:58, 12:28, 13:28, 14:13, 15:13, 16:28, 17:16, 18:04, 18:52.

Автобус № 45 «п. Руднева – дачи Кировец» будет совершать по 8 рейсов как в будни, так и в выходные дни. Отправление от «Руднева» в будние: 7:00, 8:04, 9:08, 10:12, 11:16, 15:19, 16:23, 17:27. Обратно: 7:32, 8:36, 9:40, 10:44, 11:48, 15:51, 16:55, 17:59. В выходные: 7:00, 8:04, 9:08, 10:12, 11:16, 15:19, 16:23, 17:27. Обратно: 7:32, 8:36, 9:40, 10:44, 11:48, 15:51, 16:55, 17:59.

Маршрут № 48 «ВГТЗ – Дачи» также будет курсировать все дни, кроме понедельника, каждые час с 7:00 до 18:00 от ВГТЗ и с 7:30 до 18:30 в обратном направлении.

Автобус № 50 «Обувная фабрика – Автотранспортник» по будням (кроме понедельника) будет курсировать с интервалом в один час 15 минут с 7:00 до 17:00, отправляясь от обувной фабрики. В обратном направлении с 8:15 до 18:15.

В выходные движение будет осуществляться с интервалом в 38 минут с отправлением от обувной фабрики в период 7:00 до 17:10, и с дач в период с 8:15 до 18:26.

По средам, субботам и воскресеньям будет работать автобус № 53 «ЖД Вокзал – Орошенец» с рейсами в 6:30, 8:50 и 16:00 от вокзала и в 7:40, 10:00 и 17:10 с дач.

Автобус № 54 «Ж/Д Вокзал – с/о Слава» будет работать только по выходным. Отправление от ж/д вокзала в 7:00 и 16:30. Обратно 8:30 и 18:00.

Автобус № 56 «Ермана – Лесник» по средам будет совершать 4 рейса с отправлением от «Ермана» в 7:00, 9:50, 15:00, 17:50. От остановки «Лесник» 8:30, 11:10, 16:20, 19:10. По вторникам, четвергам, пятницам от «Ермана» в 7:00, 9:40, 15:00, 17:40. От «Лесника» в 8:20, 11:00, 16:20, 19:00. В выходные дни движение будет осуществиться от «Ермана» в 6:00, 7:00, 8:40, 9:40, 15:00, 16:00, 17:40, в обратном направлении от 7:20, 8:20, 10:00, 11:00, 16:20, 17:20, 19:00.

При этом рейсы с «Ермана» в 7:00 и с «Лесника» в 16:20 будут осуществляться с заездом в СНТ «Солнечная поляна».

По средам, субботам и воскресеньям будет работать автобус № 57 «33-я школа – с/о Шельф» с отправлением в 6:45, 9:25 и 15:15 от школы и в 8:05, 10:45 и 16:35 от садового общества.

Автобус № 58 «З-д Петрова – с/о Здоровье» по будням будет совершать 4 рейса, а по выходным – 9 рейсов. От завода Петрова по будням подвижной состав будет отходить в 7:00, 9:00, 14:00 и 16:00. В обратном направлении в 8:00, 10:00, 15:00 и 17:00. В выходные автобусы будут ходить с интервалом в один час с отправлением от завода Петрова в период с 7:00 до 17:00, и обратно в период с 8:00 до 18:00.

Автобус № 60э «Тулака – с/о «Спутник» пока продолжит работать все дни, кроме понедельника. От «Тулака» в будние подвижной состав будет отходить в 7:00, 9:30, 14:00, 16:30. Обратно в 8:15, 10:45, 15:15, 17:45. В выходные дни от «Тулака» подвижной состав будет отходить в 7:00, 8:15, 9:30, 10:45, 14:00, 15:15, 16:30. Обратно в 8:15, 9:30, 10:45, 12:00, 15:15, 16:30, 17:45.

Автолу № 99 «ВГТЗ – Дамба» продолжит работать ежедневно, кроме понедельника, с интервалом в один час с 7:00 до 18:00 от ВГТЗ и с 7:30 до 18:30 от дамбы.