24 человека в Волгоградской области оштрафовали за съемку атак БПЛА

В Волгоградской области 24 человека с начала года привлечены к административной ответственности за съемку и публикацию фото и видео атак вражеских БПЛА и работу средств ПВО. Об этом, как передает V102.RU, сообщила сегодня, 29 августа, антитеррористическая комиссия региона.

Напомним, что поправки в региональный кодекс об административной ответственности, предусматривающий крупные штрафы за съёмку БПЛА, вступили в силу в феврале текущего года. На основании статьи 13.28 КоАП Волгоградской области за распространение запрещенного контента физические лица наказываются штрафами в размере от 3 до 5 тысяч рублей; должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей; юридические лица – от 300 тысяч до 1 млн рублей.

По указанной статье к административной ответственности в Волгоградской области привлекли 24 человека, из них, как отмечалось ранее, четверо были наказаны в августе текущего года.