Каскад из 6 чудо-фонтанов появится в ЦПКиО Волгограда

Новость о новом масштабном проекте в главном волгоградском парке сообщил директор Андрей Еркин. В ЦПКиО уже зимой приступят к строительству 6 фонтанов общей площадью 1600 кв.м.
Этот ансамбль включает 6 фонтанов и он появится напротив нового колеса обозрения высотой 120 метров. Работа фонтана будет сопровождаться различными эффектами - голограммой, лазером и огнями. Максимальная высота струи составит 40 метров. Ввести в эксплуатацию новый объект планируют до лета 2026 года.
Видео Андрей Еркин t.me