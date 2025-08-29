В ночном пожаре в городе Новоаннинский в Волгоградской области пострадал 63-летний мужчина. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, 29 августа в 00:54 мск в оперативные службы поступило сообщение о возгорании частного дома.





Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что по всей площади горит жилой дом размером 15 х 15 метров и хозяйственная постройка размером 10 х 20 метров. Пожар тушили 2,5 часа - ликвидация была объявлена в 03:25. Пострадал мужчина 1962 года рождения. Его госпитализировали в больницу.





- Предварительно, пожар произошёл из-за аварийного режима работы электрооборудования - электрической сушилки, - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Общая площадь пожара составила 425 квадратных метров. В тушении огня было задействовано 8 огнеборцев МЧС России и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области