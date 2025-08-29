



Жители Волгоградской области всё чаще с оптимизмом поддерживают многие технологичные новинки, которые появляются в сфере коммуникаций. Настоящим трендом в первом квартале 2025 года стали онлайн-встречи и бизнес-мероприятия с использованием ИИ-инструментов. По данным цифровой экосистемы МТС, интерес к ним у жителей региона вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, возможности искусственного интеллекта помогают участникам встреч расшифровывать собрания, формировать краткие резюме обсуждений, а также применять аудио- и видеоэффекты для удобной и продуктивной коммуникации. При этом отечественными онлайн-решениями для коммуникации в Волгоградской области чаще всего пользуются государственные организации, частный бизнес, научные организации, а также ведущие ВУЗы, среди которых ВолгГТУ и ВолГАУ.

По мнению директора оператора связи в Волгоградской области Натальи Сахаровой, технологичные решения для коммуникаций востребованы как в госсекторе, так и в бизнес-среде. Это говорит о стремлении пользоваться самыми эффективными инструментами в своих рабочих процессах, а заодно – не отставать от трендов современного, прежде всего, делового мира.



