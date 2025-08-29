Телеком 29.08.2025 13:21
0
29.08.2025 13:21
Жители Волгоградской области всё чаще с оптимизмом поддерживают многие технологичные новинки, которые появляются в сфере коммуникаций. Настоящим трендом в первом квартале 2025 года стали онлайн-встречи и бизнес-мероприятия с использованием ИИ-инструментов. По данным цифровой экосистемы МТС, интерес к ним у жителей региона вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Так, возможности искусственного интеллекта помогают участникам встреч расшифровывать собрания, формировать краткие резюме обсуждений, а также применять аудио- и видеоэффекты для удобной и продуктивной коммуникации. При этом отечественными онлайн-решениями для коммуникации в Волгоградской области чаще всего пользуются государственные организации, частный бизнес, научные организации, а также ведущие ВУЗы, среди которых ВолгГТУ и ВолГАУ.
По мнению директора оператора связи в Волгоградской области Натальи Сахаровой, технологичные решения для коммуникаций востребованы как в госсекторе, так и в бизнес-среде. Это говорит о стремлении пользоваться самыми эффективными инструментами в своих рабочих процессах, а заодно – не отставать от трендов современного, прежде всего, делового мира.
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога29.08.2025 14:30 Реклама
Телеком 29.08.2025 14:30 Реклама
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентов28.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 28.08.2025 15:22 Реклама
80% абонентов «Ростелекома» Волгоградской области управляют услугами связи самостоятельно28.08.2025 10:09 Реклама
Телеком 28.08.2025 10:09 Реклама
«Ростелеком» и «Литрес» назвали лучшие отечественные экранизации за последние пять лет27.08.2025 15:53 Реклама
Телеком 27.08.2025 15:53 Реклама
Опрос Билайна: почти каждый второй абонент планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей27.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 27.08.2025 12:34 Реклама
4 сентября – премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» на Wink.ru26.08.2025 17:39 Реклама
Телеком 26.08.2025 17:39 Реклама
Голосовые ассистенты Т2 заговорили голосами известных киноперсонажей26.08.2025 11:04 Реклама
Телеком 26.08.2025 11:04 Реклама
Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в Камышине25.08.2025 15:52 Реклама
Телеком 25.08.2025 15:52 Реклама
Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общение25.08.2025 12:48
Телеком 25.08.2025 12:48
«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями22.08.2025 16:26 Реклама
Телеком 22.08.2025 16:26 Реклама
Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с выгодой до 7000 рублей22.08.2025 13:31 Реклама
Телеком 22.08.2025 13:31 Реклама
«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ21.08.2025 15:12 Реклама
Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
Билайн запустил безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей21.08.2025 11:14 Реклама
Телеком 21.08.2025 11:14 Реклама
Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонками20.08.2025 16:10
Телеком 20.08.2025 16:10
Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров20.08.2025 14:12 Реклама
Телеком 20.08.2025 14:12 Реклама