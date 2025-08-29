Подземный командный пункт построят под Волгоградом к концу года





Губернатор Волгоградской области 29 августа побывал в Заволжье на территории центра военно-патриотического воспитания «Юный ястреб» и базирующегося здесь лагеря «Авангард». Андрей Бочаров оценил здесь реализацию проектов развития инфраструктуры для детей и молодежи, включая строительство бассейна, корпусов, столовой, а также подземного командного пункта и других объектов, которые будут достроены до конца ткущего года.

В ближайшие 5 лет на территории лагеря в Заволжье появится круглогодичный центр для отдыха, развития и патриотического воспитания молодежи. Уже возведенная здесь инфраструктура позволяет проводить мероприятия различного уровня – в том числе, и федеральные.





В настоящее время на «Юном ястребе» ведется строительство 25-метрового бассейна на шесть дорожек (рабочие уже возвели железобетонное основание здания, ставят каркас) и модульного центра «Форум» для проведения общественных мероприятий на 1000 мест.

– Рассчитываем, что к концу года сможем проводить здесь серьезные массовые мероприятия. Это очень современный центр – здесь будет использовано лучшее оборудование, – сказал Андрей Бочаров в ходе инспекции. Он также анонсировал появление здесь центра единоборств.





Вместе с тем на территории центра строится в настоящее время заглубленный командный пункт управления полка.

– Объект уникальный, где максимально полно учтены вопросы ведения боевых действий с применением различного вида оружия, средств поражения. Здесь можно расположить порядка 150 человек одномоментно. Будет обеспечено устойчивое и непрерывное управление, а это залог победы, – цитирует слова Андрея Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

Возводят на «Юном ястребе» и отрезок трубопровода – аналог газовой трубы, по которой пробирались в тыл врага участники СВО в Курской области.

– Задача, которую мы ставим перед собой в рамках формирования серьезного, очень мощного, я уверен, лучшего в России военно-патриотического центра, – это, в том числе, создание элементов, которые будут привлекать молодежь к изучению истории. Мы все с вами помним и гордимся блестящей спецоперацией наших военнослужащих, когда они непосредственно по трубопроводу зашли в тыл врага и после этого взяли очень серьезный объект. Эта операция уже вошла в мировую историю военного искусства. Мы воссоздаем такой элемент, соблюдая все параметры. Считаем, что обучение, подготовка должна происходить не на бутафорских сооружениях, а в максимально реалистичной обстановке.

Дополнят территорию выставкой поверженной вражеской военной техники — трофеи добыты в том числе волгоградскими военнослужащими.