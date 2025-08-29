Очень знойное 1 Сентября обещают синоптики в Волгограде





В первый день нового учебного года в Волгоградскую область вернется изнуряющий зной. Такой прогноз сделали синоптики Волгоградского ЦГМС и федерального центра «Фобос». Столбики термометров 1 сентября в тени в отдельных районах региона дотянутся до отметки +38 градусов.

– 1 сентября в Волгоградской области существенных осадков не ожидается, а порывы южного ветра не превысят 14 м/с. Температура воздуха днем в среднем составит около +34 градусов, местами – +38 градусов, – говорится в прогнозе ЦГМС. – В Волгограде воздух 1 сентября прогреется днем до +34 – +36 градусов.

В центре «Фобос» среднюю температуру воздуха 1 сентября в Волгограде и области прогнозируют на уровне +35 градусов.

Отметим, что расти столбики уличных термометров в Волгоградской области начнут с субботы, 30 августа. К концу первой недели сентября дневные показатели не превысят комфортных +25 – +27 градусов.