Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в Камышине

Телеком 25.08.2025 15:52
«Ростелеком» поддержал XVII арбузный фестиваль «Зело отменный плод!», который прошел 24 августа в городе Камышине Волгоградской области. Провайдер организовал интерактивную площадку, где желающие могли сделать памятную фотографию с использованием нейросетей, поучаствовать в тематических конкурсах и викторинах, получить подарочные промокоды на подписку онлайн-видеосервиса Wink и фирменные сувениры. Специалисты провайдера провели для посетителей около 500 подробных консультаций по цифровым сервисам и услугам связи. За время праздника на площадке «Ростелекома» побывали более 1,5 тыс. человек.

Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

– На фотозоне «Камышин – цифровой город» мы предложили гостям ближе познакомиться с родиной фестиваля и пофантазировать на тему технологичной городской среды. Приятно отметить, что наша творческая инициатива нашла большой отклик среди молодежи, для которой цифровые технологии, основанные на искусственном интеллекте, уже стали частью повседневной жизни.Оказалось, что для молодых людей цифровой Камышин – это место, где жить легко, комфортно, безопасно, где технологии помогают развивать самые разные сферы экономики, в том числе выращивать большие урожаи арбузов. Рады были сделать арбузный фестиваль цифровым.

Арбузный фестиваль – гастрономический бренд города Камышина. Насыщенная программа мероприятия включала спортивные состязания, игры, мастер-классы, концерты, выставки, ярмарки декоративно-прикладного искусства. Праздник традиционно открыло художественное представление: костюмированное шествие «арбузного короля Полосатика XVII» и театрализованная встреча актера в образе Петра I, который на фестиваль приплыл на яхте по реке Камышинка. По легенде именно российский император заложил арбузную традицию, побывав в Камышине в 1722 году. Неизменный восторг у публики вызвали «Арбузный парад», конкурс костюмов «Карнавальный променад», соревнование «Большие арбузные гонки», шествие детских колясок «Арбузные малыши», акция «Камышинская обжорка», в рамках которой любой желающий мог отведать десятки разных сортов полосатой ягоды.

Сергей Зинченко, глава города Камышин:

– Гастрономических фестивалей, посвященных бахчевым культурам, в России не так много. «Камышинский арбуз» по праву считается одним из самых известных в стране. Ежегодно к нам съезжаются около 30 тысяч поклонников этого сахарного плода. Учитывая, что фестиваль проводится на регулярной основе, каждый раз перед нами стоит ответственная задача – удивить гостей. Партнеры помогают сделать наш яркий сладкий фестиваль запоминающимся событием, куда хочется возвращаться снова и снова. 

«Ростелеком» поддерживает масштабные культурные проекты, направленных на развитие туристической привлекательности регионов, популяризацию местных традиций, искусства, творчества. В Волгоградской области при участии провайдера помимо арбузного праздника «Зело отменный плод!» проходят крупнейшие в России фестивали ULTRA100 и «#ТриЧетыре», а также культурная акция «Ночь кино» и показы фильмов знаменитого оперного шоу «Классика на Дворцовой».

С подробной информацией о проектах «Ростелекома», реализуемых в сфере социальной политики, можно ознакомиться на сайте компании.

Фото: «Ростелеком».  

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSTkbiLhE

