В Волгоградской области выявили 1200 тонн сомнительной пшеницы

Вопросы к качеству и безопасности продовольственной пшеницы объемом 1200 тонн из Волгоградской области возникли у специалистов Россельхознадзора. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, владельцем зерна является индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность на территории Котельниковского района.

Установлено, что фермер применял при выращивании пшеницы гербицид «Напалм-480».

- Согласно протоколу испытаний, на основании которого зарегистрирована декларация о соответствии, испытания на определение остаточных количеств пестицидов не проводилось, - сообщили в Россельхознадзоре. - Таким образом, предприниматель, не обеспечив надлежащее исполнение требований, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

Фермеру объявлено предостережение, а декларация о соответствии зерна признана недействительной.

