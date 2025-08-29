Общество

В Волгоградской области выявили 1200 тонн сомнительной пшеницы

Общество 29.08.2025 12:13
0
29.08.2025 12:13


Вопросы к качеству и безопасности продовольственной пшеницы объемом 1200 тонн из Волгоградской области возникли у специалистов Россельхознадзора. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, владельцем зерна является индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность на территории Котельниковского района.

Установлено, что фермер применял при выращивании пшеницы гербицид «Напалм-480». 

- Согласно протоколу испытаний, на основании которого зарегистрирована декларация о соответствии, испытания на определение остаточных количеств пестицидов не проводилось, - сообщили в Россельхознадзоре. - Таким образом, предприниматель, не обеспечив надлежащее исполнение требований, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

Фермеру объявлено предостережение, а декларация о соответствии зерна признана недействительной.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.08.2025 15:27
Общество 29.08.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 15:21
Общество 29.08.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 14:24
Общество 29.08.2025 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 13:31
Общество 29.08.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 13:15
Общество 29.08.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 13:08
Общество 29.08.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 11:47
Общество 29.08.2025 11:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 09:27
Общество 29.08.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 08:22
Общество 29.08.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 06:41
Общество 29.08.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Общество
29.08.2025 06:13
Общество 29.08.2025 06:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 21:18
Общество 28.08.2025 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 19:49
Общество 28.08.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 19:24
Общество 28.08.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.08.2025 19:01
Общество 28.08.2025 19:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:27
«Основная часть где-то рядом»: в Волгограде откопали гигантскую ногу Сталина на глубине 3 метровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Андрей Бочаров оценил подготовку «Юного ястреба» к фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
14:38
«Оставь его»: в Волгограде засняли похищение мишки из цветочного магазинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:30
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блогаСмотреть фотографии
14:24
Подземный командный пункт построят под Волгоградом к концу годаСмотреть фотографии
14:01
Электросушилка сожгла дом и едва не убила хозяина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Громкое дело о смерти подростка в ДТП с цыганской «Ладой» дошло до судаСмотреть фотографии
13:31
Очень знойное 1 Сентября обещают синоптики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:21
Волгоградцы «распробовали» искусственный интеллект для проведения онлайн-встречСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде силовики нагрянули с проверкой на «Жигулёвский рынок»Смотреть фотографии
13:08
Без тонометра в пустом кабинете: в Волгограде главврача и медсестру накажут за странные медосмотры водителейСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области выявили 1200 тонн сомнительной пшеницыСмотреть фотографии
11:47
Волгоградским школам запретят вводить «нулевые» уроки и третью сменуСмотреть фотографии
11:18
РПН: в России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгуньяСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде чиновники вернут автобус №68 в посёлок ГЭССмотреть фотографии
10:01
Суд в Москве арестовал топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиковСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде из-за ДТП встало движение на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
09:27
Волгоградские волонтеры связали 3000 кв.метров сетей для СВОСмотреть фотографии
08:22
Погода на Ореховый Спас обещает волгоградцам теплую осеньСмотреть фотографии
07:39
«Ротор» 30 августа на «Волгоград Арене» сыграет со «Спартаком»  Смотреть фотографии
07:06
Волгоградцы подключились к поискам пропавшего на рыбалке школьникаСмотреть фотографии
06:41
«Ходят пустые»: пассажиры не оценили новый маршрут между Волжским и ВолгоградомСмотреть фотографии
06:13
С трезвого понедельника начнется осень для волгоградцевСмотреть фотографии
21:37
Гандболисты «Каустика» завоевали бронзу на турнире перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
21:18
Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:53
В частном секторе на юге Волгограда загорелся камышСмотреть фотографии
20:18
«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьникСмотреть фотографии
20:14
Волгоградца осудили за таран теплоходом баржи в акватории ВолгиСмотреть фотографии
19:49
Семья медиков-ортопедов поставила на ноги 60-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградским дачникам назначили дополнительный пригородный поездСмотреть фотографии
 