Трагедия произошла накануне, 29 августа, в Киквидзенском районе. Около 20-00 ч. на первом километре автодороги «С.Алонцево-ст.Преображенская» 25-летний водитель Lifan не справился с управлением, в итоге машина вылетела в кювет и перевернулась.
Как сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, в результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир. С места аварии госпитализированы девочки 17-ти и 15-ти лет, а также 16-летний мальчик, пассажиры автомобиля. Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП.
Фото прокуратуры Волгоградской области t.me