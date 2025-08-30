Происшествия

В Волгоградской области перевернулась машина с подростками: погиб 17-летний

Происшествия 30.08.2025 07:23
Трагедия произошла накануне, 29 августа, в Киквидзенском районе. Около 20-00 ч. на первом километре автодороги «С.Алонцево-ст.Преображенская» 25-летний водитель  Lifan не справился с управлением, в итоге машина вылетела в кювет и перевернулась.

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, в результате аварии на месте погиб 17-летний пассажир. С места аварии госпитализированы девочки 17-ти и 15-ти лет, а также 16-летний мальчик, пассажиры автомобиля. Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП.

Фото прокуратуры Волгоградской области t.me

