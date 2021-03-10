Губернатора Волгоградской области включили в рейтинг устойчивости глав регионов

Федеральные новости 10.03.2021 12:55
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10.03.2021 12:55
Рейтинг глав российских регионов подготовил фонд «Петербургская политика». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РБК, эксперты проанализировали взаимоотношения руководителей субъектов страны с федеральным центром и силовиками. Волгоградскую область включили в десятку регионов с наилучшими показателями.
На первом месте оказался Татарстан, далее идут Санкт-Петербург, Крым и Чечня.
Из регионов ЮФО в перечень попала также Ростовская область, у которой 8-ое место. Волгоградская область – на 10-ом. В аутсайдеры фонд «Петербургская политика» включил Тамбовскую область, Хакасию и Башкортостан.
Каждому участнику исследования эксперты ставили баллы: положительные – за конструктивные отношения с федеральным центром, визиты президента России, премьер-министра в регион, отрицательные – при наличии проблем у местных чиновников с правоохранительными органами (уголовные дела, аресты и обвинительные приговоры). При этом оценивалась работа глав регионов за весь период их нахождения в должности.
Фото: сайт администрации Волгоградской области.
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