Путин подписал закон о спецсборах для резервистов

Федеральные новости 05.11.2025 07:14
05.11.2025 07:14


Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Резервистов будут привлекать на сборы  только на территории своего региона, подчеркивается в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ.

При этом на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.

