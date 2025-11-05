Путин подписал закон о спецсборах для резервистов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. Резервистов будут привлекать на сборы только на территории своего региона, подчеркивается в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Порядок проведения специальных сборов будет определяться правительством РФ.
При этом на граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения будут распространяться права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.
Фото Kremlin.ru