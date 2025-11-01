Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионах

В период с 23.00 ч. 31 октября до 7:00 ч. 1 ноября силами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, были отражены атаки:

45 БПЛА – над территорией Белгородской области,

12 БПЛА – над территорией Самарской области,

11 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву,

10 БПЛА – над территорией Воронежской области,

10 БПЛА – над территорией Ростовской области,

4 БПЛА – над территорией Тульской области,

2 БПЛА – над территорией Липецкой области,

2 БПЛА – над территорией Рязанской области,

1 БПЛА – над территорией Курской области,

1 БПЛА – над территорией Калужской области.

Напомним, в Волгоградской области ночью объявлялся режим беспилотной опасности. Он действовал около трех часов.