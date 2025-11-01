Федеральные новости

Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионах

Федеральные новости 01.11.2025 07:50
0
01.11.2025 07:50


В  период с 23.00 ч. 31 октября до 7:00 ч. 1 ноября силами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны РФ, были отражены атаки:

45 БПЛА – над территорией Белгородской области,

12 БПЛА – над территорией Самарской области,

11 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 6 БПЛА, летевших на Москву,

10 БПЛА – над территорией Воронежской области,

10 БПЛА – над территорией Ростовской области,

4 БПЛА – над территорией Тульской области,

2 БПЛА – над территорией Липецкой области,

2 БПЛА – над территорией Рязанской области,

1 БПЛА – над территорией Курской области,

1 БПЛА – над территорией Калужской области.

Напомним, в Волгоградской области ночью объявлялся режим беспилотной опасности. Он действовал около трех часов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
31.10.2025 13:23
Федеральные новости 31.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2025 13:09
Федеральные новости 31.10.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.10.2025 11:23
Федеральные новости 31.10.2025 11:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.10.2025 21:18
Федеральные новости 30.10.2025 21:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.10.2025 12:46
Федеральные новости 30.10.2025 12:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
30.10.2025 09:00
Федеральные новости 30.10.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.10.2025 16:34
Федеральные новости 29.10.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.10.2025 07:43
Федеральные новости 29.10.2025 07:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.10.2025 07:22
Федеральные новости 29.10.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 20:37
Федеральные новости 28.10.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 12:32
Федеральные новости 28.10.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.10.2025 07:10
Федеральные новости 28.10.2025 07:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 17:05
Федеральные новости 27.10.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 13:41
Федеральные новости 27.10.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.10.2025 10:14
Федеральные новости 27.10.2025 10:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:01
Мошенники разбогатели за счет волгоградки на 1,2 млнСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде скромно отметят День народного единстваСмотреть фотографии
08:16
Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров: «Богатый опыт Валерия Есипова принесёт пользу клубу»Смотреть фотографии
07:50
Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионахСмотреть фотографии
07:41
Волгоградская облдума сокращает аппаратСмотреть фотографии
07:19
После матча «Ротора» и «Арсенала» назначили две бесплатные электричкиСмотреть фотографии
06:38
В Волжский прибыли три гоночных болида для съемок фильма «Блогерши»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:05
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10% в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:50
Самозанятым таксистам разрешат ездить на старых авто до 2033 годаСмотреть фотографии
05:48
3-часовую беспилотную опасность объявляли в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем ПечерскимСмотреть фотографии
20:30
Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млнСмотреть фотографии
19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
17:04
Последний рывок? На ремонтируемом путепроводе на Тулака в Волгограде уложили асфальтСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будетСмотреть фотографии
16:22
В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей – big data T2Смотреть фотографии
16:21
Ордена и медали передали родным геройски погибших на СВО камышанСмотреть фотографии
14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
 