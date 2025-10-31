Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновников





В Астраханской области вскрылся факт незаконного захвата реки Бузан, сообщает Арбуз. Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура уличила в нарушении законодательства чиновников Красноярского округа.

Как передает издание, в состав одного из участков местной администрацией было включено более 5 тысяч квадратных метров акватории и береговой полосы рукава дельты Волги – реки Бузан. В адрес муниципалитета природоохранной прокуратурой было вынесено представление.

– После вмешательства надзорного органа земли водного фонда и общего пользования возвращены в собственность государства, а незаконно сформированный участок снят с кадастрового учета, – передает астраханское СМИ.

Акватория реки и берег возвращены государству и его жителям.

Фото: Арбуз