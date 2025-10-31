Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновников

В Астраханской области вскрылся факт незаконного захвата реки Бузан, сообщает Арбуз. Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура уличила в нарушении законодательства чиновников Красноярского округа.
Как передает издание, в состав одного из участков местной администрацией было включено более 5 тысяч квадратных метров акватории и береговой полосы рукава дельты Волги – реки Бузан. В адрес муниципалитета природоохранной прокуратурой было вынесено представление.
– После вмешательства надзорного органа земли водного фонда и общего пользования возвращены в собственность государства, а незаконно сформированный участок снят с кадастрового учета, – передает астраханское СМИ.
Акватория реки и берег возвращены государству и его жителям.
