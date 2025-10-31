Федеральные новости

Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновников

Федеральные новости 31.10.2025 11:23
31.10.2025 11:23


В Астраханской области вскрылся факт незаконного захвата реки Бузан, сообщает Арбуз. Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура уличила в нарушении законодательства чиновников Красноярского округа.

Как передает издание, в состав одного из участков местной администрацией было включено более 5 тысяч квадратных метров акватории и береговой полосы рукава дельты Волги – реки Бузан. В адрес муниципалитета природоохранной прокуратурой было вынесено представление.

– После вмешательства надзорного органа земли водного фонда и общего пользования возвращены в собственность государства, а незаконно сформированный участок снят с кадастрового учета, – передает астраханское СМИ.

Акватория реки и берег возвращены государству и его жителям.

Фото: Арбуз 

Лента новостей

14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
13:23
В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для СаратоваСмотреть фотографии
13:09
Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в РостовеСмотреть фотографии
12:57
Сады Придонья в очередной раз присоединились к ПИРуСмотреть фотографии
12:38
Раритеты из семейных архивов жителей Сталинграда представили волгоградцамСмотреть фотографии
12:30
Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочьСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимойСмотреть фотографии
11:58
Забившему до смерти отца жителю Михайловки вынесли приговорСмотреть фотографии
11:54
СК обвинил троих 16-летних подростков в диверсии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновниковСмотреть фотографии
11:01
«Жигули» снесло перед: пять человек пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ за 150 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
В Волгограде сняли ограничения после повторного закрытия аэропортаСмотреть фотографии
10:16
Крестный ход по центру Волгограда пройдет 4 ноябряСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом на гендиректора ветлаборатории, где делали отраву для собак, возбудили делоСмотреть фотографии
08:36
Московские киношники устроят презентацию фильма «Блогерши» в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
08:23
Четыре беспилотника уничтожено ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
«Это просто подарок!»: смотрим на уютные кадры волгоградской осениСмотреть фотографии
08:12
Погибших на СВО двоих жителей Жирновского района похоронят 31 октябряСмотреть фотографии
08:04
Начало ноября обещает быть теплым и солнечным в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:15
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли второй раз за суткиСмотреть фотографии
06:55
Продавцы отмечают падение спроса на товары в стилистике ХэллоуинаСмотреть фотографии
06:41
Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгограде, план «Ковер» отмененСмотреть фотографии
21:59
Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП с молодежью в ВолгоградеСмотреть фотографии
 