В Ростовской области к ликвидации БПЛА привлекли полицию

Федеральные новости 07.11.2025 10:18
В Ростовской области сотрудники МВД России привлекаются к ликвидации вражеских беспилотников, сообщает Привет-Ростов со ссылкой на начальника Главка Александра Речицкого. По информации издания, донскими полицейскими уже сбито полсотни украинских дронов. 

– Недавно сбитый аппарат получил символичный статус «юбилейного», став важной отметкой в работе силовых структур. Операция по уничтожению пятидесятого БПЛА произошла днем 6 ноября, что демонстрирует постоянное присутствие и готовность полицейских к действиям в любое время суток, – сообщает СМИ региона.

Сотрудников ростовской полиции также привлекают к контрактованию граждан и проведению фильтрационных проверок. Несут службу полицейские в Ростовской области и на заградительных постах, где они проводят досмотр транспортных средств. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Речицкий назвал такие меры эффективными в противодействии террористическим и экстремистским угрозам.

Напомним, накануне, 6 ноября, массированной атаке подверглись Волгоград и Волгоградская область. В результате попадания беспилотника в жилой дом-высотку погиб 48-летний житель Волгограда. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», в региональной столице продолжаются работы по ликвидации последствий теракта. 

Лента новостей

12:17
Настоятель храма в Волгограде объехал с иконой южные границы после атак ВСУСмотреть фотографии
11:45
В волгоградском СФР назвали условия получения детских пособийСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде на фоне тумана город заволокло смогом от выхлопных газовСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде «Лада» врезалась в столб и сгорела у проходной завода «Волгограднефтемаш»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:51
В Волгограде ко Дню рождения Пахмутовой открылась выставка ее личных наградСмотреть фотографии
10:43
В Калмыкии водитель автобуса Волгоград–Астрахань ответит за гибель семи пассажировСмотреть фотографии
10:43
Билайн признали самым безопасным операторомСмотреть фотографии
10:18
В Ростовской области к ликвидации БПЛА привлекли полициюСмотреть фотографии
10:01
Волгоградский суд отказал чеченскому подрядчику в оплате за капремонт дома-памятникаСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде детектива задержали за торговлю персональными даннымиСмотреть фотографии
09:44
Больше 20 000 кв. метров асфальта восстановили с начала года в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом иномарка сбила школьницу на велосипедеСмотреть фотографии
09:01
«Используем щебень»: власти Палласовки высказались о ремонте дороги строительным мусоромСмотреть фотографии
08:35
Росводресурсы изменили режим работы Волжской ГЭС из-за дефицита водыСмотреть фотографии
08:31
Под Волгоградом водитель без стеснения на камеру пытался откупиться от полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
08:12
В Волгограде назначили 2 «спортивные» электрички 9 ноябряСмотреть фотографии
08:04
Украинские БПЛА облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:23
Соцфонд назвал максимальную сумму «декретных» для волгоградских мам в 2026 годуСмотреть фотографии
06:47
Штраф до 100 тыс. рублей грозит волгоградским таксистам-нелегаламСмотреть фотографии
06:10
В Волгоградской области речная навигация на Волге завершится 20 ноябряСмотреть фотографии
22:04
В Волжском по указу Путина близким передали награды павших бойцов СВОСмотреть фотографии
21:31
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных туманахСмотреть фотографии
20:59
В Волгограде очевидцы обнаружили тело женщины под мостом ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
Волжане отправили бензопилы и шуруповерты участникам СВОСмотреть фотографии
19:51
Под Волгоградом сотрудники ЦРБ пожаловались Бастрыкину на поборы главбухаСмотреть фотографии
18:44
«В голове у них опилки»: Пак не согласился в суде с результатами следственного экспериментаСмотреть фотографии
17:53
Замминистра МВД РФ Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея ТрофимоваСмотреть фотографии
17:41
СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
В России оклады срочников предложили увеличить в три разаСмотреть фотографии
16:06
С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноябряСмотреть фотографии
 