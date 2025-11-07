В Ростовской области к ликвидации БПЛА привлекли полицию





В Ростовской области сотрудники МВД России привлекаются к ликвидации вражеских беспилотников, сообщает Привет-Ростов со ссылкой на начальника Главка Александра Речицкого. По информации издания, донскими полицейскими уже сбито полсотни украинских дронов.

– Недавно сбитый аппарат получил символичный статус «юбилейного», став важной отметкой в работе силовых структур. Операция по уничтожению пятидесятого БПЛА произошла днем 6 ноября, что демонстрирует постоянное присутствие и готовность полицейских к действиям в любое время суток, – сообщает СМИ региона.

Сотрудников ростовской полиции также привлекают к контрактованию граждан и проведению фильтрационных проверок. Несут службу полицейские в Ростовской области и на заградительных постах, где они проводят досмотр транспортных средств. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Речицкий назвал такие меры эффективными в противодействии террористическим и экстремистским угрозам.

Напомним, накануне, 6 ноября, массированной атаке подверглись Волгоград и Волгоградская область. В результате попадания беспилотника в жилой дом-высотку погиб 48-летний житель Волгограда. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», в региональной столице продолжаются работы по ликвидации последствий теракта.