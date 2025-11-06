Федеральные новости

Ростовский суд продлил арест экс-замгубернатора Гончарова

06.11.2025 12:38
В Ростовской области продлили арест бывшему первому заместителю губернатора Виктору Гончарову. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на пресс-службу судов региона, под стражей экс-чиновник останется на время предварительного следствия – до 4 января 2026 года включительно. 

Расследование уголовного дела в отношении экс-замгубернатора Гончарова ведется с февраля 2025 года. Его подозревают по ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. 

– Следствие связывает его действия с делом бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, который также обвиняется по аналогичной статье, – передает ростовское издание. – По версии правоохранительных органов, Гончаров участвовал в выдаче субсидий предприятиям, находившимся в сложном финансовом положении, что привело к их последующему банкротству.

Возможный ущерб бюджету Ростовской области на данном этапе оценивается в 156 млн рублей.

