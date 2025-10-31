В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для Саратова





В Саратовской области продолжают возрождать речные пассажирские перевозки. К настоящему моменту между Саратовом и Балаково уже курсируют два судна «Валдай» «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин». В ближайшее время в пользование саратовцев поступит третье такое же судно, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на публикацию спикера ГД Вячеслава Володина.

Спуск нового судна на воду состоялся в Нижнем Новгороде. Третьему по счету «Валдаю» для Саратова присвоили имя героя Великой Отечественной войны, уроженца Саратовской области Ивана Панфилова.

Уточняется, что по прибытии в Саратов специалисты проведут испытания судна и отладят его работу.

Фото: volodin.saratov