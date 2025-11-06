Федеральные новости

В России оклады срочников предложили увеличить в три раза

Ежемесячный оклад военнослужащих срочной службы ВС РФ, ФСБ и Росгвардии предложили увеличить с 2758 до 7500 тысяч рублей. Об этом 6 ноября «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. 

Парламентарий отметил, что данную инициативу уже поддержали в Министерстве обороны. 

– Минобороны России предложения по повышению уровня денежного довольствия военнослужащих, в том числе проходящих военную службу по призыву, концептуально поддерживаются. Вместе с тем сообщается, что реализация предложений потребует выделения… из федерального бюджета дополнительных объемов бюджетных ассигнований, – цитируется текст документа издание. 

В случае принятия законопроекта из бюджета в год будет выделяться дополнительно 16,8 миллиардов рублей.

