Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в Ростове





Работа международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону может возобновиться в ближайшее время, сообщает Привет-Ростов со ссылкой на заслуженного летчика России, генерал-майора авиации Владимира Попова. Воздушная гавань, не принимавшая самолеты почти три года, может вернуться к прежнему режиму работы уже до конца 2025 года, считает эксперт.

При этом отмечается, что одномоментно Платов вряд ли начнет функционировать в полном объеме – запуск воздушной гавани, вероятнее всего, будет проходить поэтапно – от пробных полетов к регулярным рейсам.

Летчик также не исключает, что при угрозе атак беспилотников рейсы могут временно отменяться Росавиацией. Сам же аэропорт технически готов к бесперебойной работе.