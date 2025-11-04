Путин подписал закон о круглодичном призыве в армию

Военкоматы начнут работать с призывниками и проводить медосмотры круглый год, однако отправка новобранцев к местам службы по-прежнему будет проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Федеральные новости 04.11.2025 18:04
0
04.11.2025 18:04
Военкоматы начнут работать с призывниками и проводить медосмотры круглый год, однако отправка новобранцев к местам службы по-прежнему будет проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Начиная с 2026 года призывная кампания будет проводиться непрерывно — с 1 января по 31 декабря, вместо прежних двух этапов.
Военкоматы начнут работать с призывниками и проводить медосмотры круглый год, однако отправка новобранцев к местам службы по-прежнему будет проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Путин подписал закон о круглодичном призыве в армию04.11.2025 18:04
Федеральные новости 04.11.2025 18:04
Владимир Путин утвердил два новых праздника04.11.2025 12:07
Федеральные новости 04.11.2025 12:07
СМИ: компромат на экс-главу Ростова Логвиненко мог сдать подчиненный01.11.2025 12:02
Федеральные новости 01.11.2025 12:02
Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионах01.11.2025 07:50
Федеральные новости 01.11.2025 07:50
В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для Саратова31.10.2025 13:23
Федеральные новости 31.10.2025 13:23
Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в Ростове31.10.2025 13:09
Федеральные новости 31.10.2025 13:09
Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновников31.10.2025 11:23
Федеральные новости 31.10.2025 11:23
Госдума поддержала закон о сокращении дефицита медиков30.10.2025 21:18
Федеральные новости 30.10.2025 21:18
Ростовчанин убил жену в офисе, его также нашли мертвым30.10.2025 12:46
Федеральные новости 30.10.2025 12:46
В России для студентов с детьми предложили бесплатные комнаты в общежитиях30.10.2025 09:00
Федеральные новости 30.10.2025 09:00
Минобрнауки предложило запретить прием студентов с баллом ЕГЭ ниже 5029.10.2025 16:34
Федеральные новости 29.10.2025 16:34
Госдума приняла закон о круглогодичном призыве на военную службу29.10.2025 07:43
Федеральные новости 29.10.2025 07:43
Скандал с разделением учеников на малоимущих и «детей участников СВО» разразился в Ростове29.10.2025 07:22
Федеральные новости 29.10.2025 07:22
Россиянин планировал сбор данных о торговом порте Астрахани для Украины28.10.2025 20:37
Федеральные новости 28.10.2025 20:37
Работник ж/д вокзала избил в Ростове пассажира и был уволен28.10.2025 12:32
Федеральные новости 28.10.2025 12:32