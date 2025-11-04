Путин подписал закон о круглодичном призыве в армию





Начиная с 2026 года призывная кампания будет проводиться непрерывно — с 1 января по 31 декабря, вместо прежних двух этапов.

Военкоматы начнут работать с призывниками и проводить медосмотры круглый год, однако отправка новобранцев к местам службы по-прежнему будет проходить дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.