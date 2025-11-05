



Власти Ростовской области и ДНР приступили к планированию строительства второй ветки водовода Дон-Донбасс. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщили в Минстрое России. Проект будет реализован с целью обеспечения водой Донецка и прилегающих территорий.

На текущий момент существующий водовод не дотягивает до плановых показателей подачи воды. Об этом еще летом 2025 года шла речь на встрече президента России Владимира Путин и главы ДНР Дениса Пушилина – в регион поступает около 250 тысяч кубометров воды в сутки при необходимых 300 тысячах, дефицит водоснабжения сохраняется.

– При этом в Каменске-Шахтинском также отмечаются сложности с обеспечением населения водой. Местные жители высказывали недовольство качеством водоснабжения, однако городские власти заявляют, что ситуация находится под контролем, – передает ростовское издание.

Фото: vskmo.ru