«У гаража с пивом крутились подростки»: что еще известно о гибели двоих детей в Волгограде

Расследования 09.03.2021 10:44
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09.03.2021 10:44
Смерть двоих 16-летних школьников произошла до приезда бригады «Скорой помощи». Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в экстренных службах. Напомним, сегодня около 2 часов ночи в гараже на территории Тракторозаводского района Волгограда были найдены тела двоих подростков. По предварительным данным, дети могли находиться в машине, которая стояла в гараже, и отравиться выхлопными газами.
В СУ СКР по Волгоградской области информагентству пояснили, что по факту гибели двух несовершеннолетних организована доследственная проверка. По предварительным данным, автомобиль принадлежит матери одного из погибших. Со слов женщины, 7 марта он вместе с другом отогнал машину в гараж, после чего подростки закрыли ворота и снова сели в салон легковушки.
В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины их смерти.
Ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели подростков взяла на контроль прокуратура Волгоградской области. Также организована надзорная проверка, по итогам которой, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Как стало известно информагентству, трагический случай произошел рядом с четырехэтажным жилым домом №15 по улице Борьбы. Гараж, в котором, предположительно, нашли погибших, сейчас опечатан следователем.
По словам местных жителей, рядом с этими боксами часто крутятся подростки. "Я их там вижу периодически - с пивом тусуются. В этом гараже стояли старые "Жигули" шестой модели", - рассказал мужчина.
Один из погибших, напомним, состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
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