«У гаража с пивом крутились подростки»: что еще известно о гибели двоих детей в Волгограде

В СУ СКР по Волгоградской области информагентству пояснили, что по факту гибели двух несовершеннолетних организована доследственная проверка. По предварительным данным, автомобиль принадлежит матери одного из погибших. Со слов женщины, 7 марта он вместе с другом отогнал машину в гараж, после чего подростки закрыли ворота и снова сели в салон легковушки.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины их смерти.

Ход и результаты процессуальной проверки по факту гибели подростков взяла на контроль прокуратура Волгоградской области. Также организована надзорная проверка, по итогам которой, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.