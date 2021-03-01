Экономика

ВТБ запускает вклад «Новое время» с доходностью до 5,3%

Экономика 01.03.2021 15:13 Новости компаний
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01.03.2021 15:13 Новости компаний


С наступлением весны ВТБ предложил клиентам вклад «Новое время», доход по которому составляет до 5,3% годовых при открытии онлайн и подключении опции «Сбережения» по Мультикарте.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, базовая ставка по новому вкладу ВТБ при открытии в отделении составляет 4,1% годовых с ежемесячной капитализацией процентов. При открытии онлайн или в устройствах самообслуживания банка она увеличивается на 0,2 п.п. и составит уже 4,3% годовых с учетом капитализации процентов. Дополнительно доходность по вкладу можно увеличить на 1 п.п., подключив опцию «Сбережения» к Мультикарте.
Минимальная сумма размещения составляет 30 тыс. рублей при открытии вклада в отделении и всего 1 тыс. рублей – при размещении средств онлайн. Срок депозита – 181 день. Проценты по выбору клиента начисляются ежемесячно на счет вклада или выплачиваются на мастер-счет. Частичного пополнения или снятия не предусмотрено.
«Весна - время обновления, финансовая активность граждан традиционно растет. Многие клиенты ищут выгодные варианты размещения средств, накопленных за зимний период или высвободившихся после закрытия вкладов предыдущих периодов. Специально для них в первый день весны мы запускаем новый вклад, который позволяет разместить деньги под выгодную ставку и надежно их сохранить», - комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ.
Для клиентов, выбирающих долгосрочное размещение денег, по-прежнему доступен юбилейный вклад «История успеха» со ставкой 4,5% годовых на срок 1,5 года. Кроме того, средства можно разместить на депозитах базовой линейки – «Вклад в будущее» и «Большие возможности», а также на накопительном счете «Копилка».
По итогам 2020 года портфель привлеченных средств физлиц ВТБ увеличился на 26% и превысил 6,8 трлн рублей (с учетом инвестпродуктов). Портфель классических сберегательных продуктов (вкладов, накопительных и текущих счетов и т.д.) вырос на 7% к 2019 году, вложения частных клиентов в инвестиционные инструменты увеличились на 77%.

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