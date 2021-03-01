Отключения электроэнергии за долги стали для волгоградцев реальностью

Экономика 01.03.2021 13:11
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01.03.2021 13:11
Отключения электроэнергии у неплательщиков начались в Волгоградской области в середине февраля после того, как Волгоградэнергосбыт направил более 14 тысяч уведомлений о вводе ограничений на общую сумму 166,8 млн рублей. И только за две недели месяца на счет компании от должников поступило более 400 тысяч рублей за ранее потребленную электроэнергию, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.
Напомним, к началу года просроченная задолженность населения Волгоградской области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии составила 791 млн рублей. Ранее Высота 102 писала, что компания по сути кредитует неплательщиков, и намерена принять решительные меры для обеспечения стабильности рынка. Теперь отключение – это реальность для каждого злостного неплательщика.
Компания обращается к волгоградцам: «Не доводите ситуацию до критического момента. После отключения придётся погасить не только сумму долга и пени, но и оплатить повторное подключение электроэнергии».
Оплатить долги можно легко – дома и даже без комиссии. Сделать это можно онлайн в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении компании, а также на главной странице сайта energosale34.ru по номеру лицевого счета без регистрации.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/
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