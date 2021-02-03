



«Волгоградэнергосбыт» в массовом порядке направил должникам уведомления о вводе ограничений подачи электроэнергии. Его получат 14980 собственников жилья Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в выборку попали наиболее злостные неплательщики с суммарным долгом 166,8 млн. руб. Беспрецедентный объем ожидаемых отключений связан с ростом просроченной задолженности населения, которая в Волгоградской области достигла небывалой цифры – 791 млн. рублей.

«Мы приобретаем электроэнергию на оптовом рынке. При этом оплачиваем всю энергию, в том числе и ту, которую потребляют неплательщики, то есть фактически кредитуем их за свой счет, – поясняют в компании. – Массовые неплатежи приводят к дестабилизации рынка электроэнергии в регионе в целом. Мы уверены, что такая решительная мера, как отключение подачи электроэнергии недобросовестным потребителям, способствует прекращению роста задолженности и будет стимулом к её погашению».

Специалисты «Волгоградэнергосбыт» призывают при наличии задолженности не доводить ситуацию до крайней точки: «Помните, после отключения придётся погасить не только сумму долга и пени, но и оплатить повторное подключение электроэнергии».

сайте компании или в мобильном приложении ПАО «Волгоградэнергосбыт». Погасить задолженность без комиссии можно по номеру лицевого счета накомпании или в мобильном приложении ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/