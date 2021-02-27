Волжский обгоняет Волгоград по числу заразившихся коронавирусом





Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки зарегистрировано в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, в городе-спутнике заболели 53 человека, тогда как в областном центре за сутки выявлено 52 заразившихся COVID-19.

Всего было выявлено 187 новых случаев заболевания в 17 районах области. Скончались 7 человек, в основном это люди пенсионного возраста. Так, от COVID-19 умерли 59-летний житель Волгограда, 78-летний пенсионер из Волжского, две жительницы Михайловки 53 и 62 лет, 73-летний мужчина из Николаевского района, 72-летняя жительница Камышина и 70-летний пациент из Ленинского района.

За время пандемии в регионе от этого вируса скончались 767 человек. Всего было выявлено 49,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Лечение завершили 47 тысяч человек, из которых 182 – за минувшие сутки.



