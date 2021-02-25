Весеннее сокращение ковидных коек готовят в Волгоградской области





500 мест в инфекционных госпиталях будет сокращено с весны текущего года в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов, соответствующее предложение подготовлено для рассмотрения на оперативном штабе региона.

Так, планируется освободить ковидные койки в областном госпитале ветеранов, в детской клинической больнице №8, в Ленинской ЦРБ и отдельно стоящем корпусе на территории больницы №15 в Волгограде.

Такое решение власти объясняют тем, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась. Сейчас в Волгоградской области развернуто 4180 мест в стационарах для коронавирусных больных - это в 2 раза меньше, чем было в пик пандемии. В настоящее время свободно 36% от общего числа коечного фонда.



