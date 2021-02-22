Росводресурсы объявили о готовности Волгограда к сильному паводку

Экология 22.02.2021 17:24
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22.02.2021 17:24
Правый берег Волги в Волгограде защищен от разрушения и размыва. Об этом, как передает ИА «Высота 102», объявило Федеральное агентство водных ресурсов, заявив об окончании берегоукрепительных работ в районе жилой застройки улиц им. Маршала Чуйкова и Химической в Волгограде.
Как ранее сообщало информагентство, строительство берегоукрепительных сооружений на этом участке протяженностью 550 метров началось летом 2019 года. Работы велись в рамках федеральной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». Стоимость проекта - 922 миллиона рублей, из которых 793 миллионов – федеральные средства.
«На территории, которую удалось обезопасить, проживает более 1345 горожан, расположены объекты инфраструктуры. Проведенные берегоукрепительные работы помогут избежать ущерба порядка 2,025 млрд, который мог нанести сильный паводок», – прокомментировала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.
Данные сооружения позволят защитить инфраструктуру города Волгограда от разливов и создать территорию, которая дальше сможет спокойно развиваться.
«Вместе с ранее построенным берегоукрепительным сооружением новый объект даст возможность для создания единого сооружения, по которому пройдет автомагистраль, значительно разгружающая центр города, а также станет участком благоустроенной зоны на берегу Волги. Инфраструктурные объекты теперь в безопасности – это повысит инвестиционную привлекательность Волгограда», – цитирует ведомство председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Виталия Сазонова.
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