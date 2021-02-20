Нового начальника управления капстроя Волгоградской области нашли «среди своих»

Политика 20.02.2021 17:40
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20.02.2021 17:40
Начальником ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» назначен Сергей Зайцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102». С 26 января он исполнял обязанности руководителя ведомства. Напомним, возглавлявший ранее госучреждение Евгений Панкин в конце января был утвержден руководителем инспекции Госстройнадзора Волгоградской области.
Сергей Зайцев окончил инженерно-строительный институт в Санкт-Петербурге. Вся его профессиональная деятельность связана со сферой строительства. С апреля 2019 года и до сегодняшнего дня он занимал должность первого заместителя руководителя ГКУ «Управление капитального строительства».
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