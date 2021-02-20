Нового начальника управления капстроя Волгоградской области нашли «среди своих»





Начальником ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» назначен Сергей Зайцев. Об этом сообщает ИА «Высота 102». С 26 января он исполнял обязанности руководителя ведомства. Напомним, возглавлявший ранее госучреждение Евгений Панкин в конце января был утвержден руководителем инспекции Госстройнадзора Волгоградской области.

Сергей Зайцев окончил инженерно-строительный институт в Санкт-Петербурге. Вся его профессиональная деятельность связана со сферой строительства. С апреля 2019 года и до сегодняшнего дня он занимал должность первого заместителя руководителя ГКУ «Управление капитального строительства».



