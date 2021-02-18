В Волгоградской области задержали серийных дачных воришек





Двое мужчин задержаны по подозрению в серии краж из дачных домовладений. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, с 7 февраля 2021 года в полицию поступили заявления от владельцев трех дачных участков, расположенных в садоводческом товариществе Городищенского района. Неизвестные выбили двери, разбили стекла и вынесли из домов различные виды бытовой техники: телевизоры, стиральные машинки, обогреватели, электрочайники, варочную панель и другое ценное имущество. Потерпевшие оценили ущерб в четверть миллиона рублей.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались неработающие, ранее неоднократно судимые за различные преступления жители Тракторозаводского района в возрасте 39 и 41 лет. Они сознались в содеянном. В ходе обысков полицейские изъяли из гаража, принадлежащего одному из задержанных, большую часть похищенного.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ - кража. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемые находятся под стражей, полицейские устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.



