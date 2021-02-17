Камышанин законсервировал телефоны для своего приятеля в колонии

Происшествия 17.02.2021 09:34
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17.02.2021 09:34
Запрещенные предметы в консервных банках заводского изготовления обнаружили сотрудники ИК-24 в Камышине. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФСИН России по Волгоградской области, сотрудники колонии достали из консервов четыре сотовых телефона, смарт-часы, три сим-карты и три USB-провода.
Продукты питания с "запрещенкой" доставил в колонию житель Камышина. В отношении нарушителя возбуждено административное производство, ему грозит крупный штраф.
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