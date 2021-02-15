«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как оплатить электроэнергию без комиссии

Экономика 15.02.2021 16:03
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15.02.2021 16:03
Жителям региона доступны способы оплаты электроэнергии без комиссии, об этом ИА «Высота 102» сообщили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Компания предлагает следующие способы оплаты электроэнергии без взимания комиссии с плательщика:
Оплата без регистрации на сайте компании
Доступна на главной странице официального сайта компании – https://energosale34.ru. Достаточно внести данные своего лицевого счета и сумму оплаты. После осуществления платежа квитанция об оплате придет на указанный вами адрес электронной почты.
Данный сервис доступен с любого устройства – с компьютера, ноутбука, планшета и мобильного телефона.
Оплата в Личном кабинете на сайте компании
В этом случае потребуется зарегистрироваться в Личном кабинете. Регистрация стандартна, как и на любом другом сайте. Оплата производится банковской картой. Кроме того, в своем Личном кабинете на сайте компании абонент может передать показания счетчика, направить документы и заявления, получить консультации специалистов и т.д.
Оплата в мобильном приложении
Удобен для оплаты с мобильных устройств в один клик, особенно при использовании таких сервисов как Google Pay и Apple Pay.
«Волгоградэнергосбыт» приглашает всех клиентов на страницы сайта и мобильного приложения для оплаты без комиссии. Эти способы достаточно просты даже для тех, кто не проводит в интернете основную часть времени. Стоит попробовать только один раз, и вы сможете по достоинству оценить удобство платежей онлайн: без дополнительных процентов, «походов» к местам оплат и очередей.
Кроме того, волгоградцы по-прежнему могут использовать для оплаты привычные для них сервисы.
«ПАО «Волгоградэнергосбыт» заключил соответствующие договоры с крупнейшими операторами по приему средств населения, такими как АО «Почта России», ПАО «Сбербанк» и др. Но, согласно постановлению Правительства РФ №1164 от 05 сентября 2019 г., с 1 января 2021 года при оплате жилищно-коммунальных услуг данные организации могут взимать комиссию, так как ресурсоснабжающие организации не имеют права включать её в свой тариф. При этом вопрос размера комиссии относится исключительно к компетенции финансовых организаций», – пояснили в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
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