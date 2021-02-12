Борьба с коррупцией

В Волгограде инспектора Ростехнадзора осудили за взятку

Борьба с коррупцией 12.02.2021 10:15
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12.02.2021 10:15


К 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей приговорен бывший инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор 37-летнему инспектору вынес Ворошиловский районный суд Волгограда.
Подсудимый признан виновным в получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя в значительном размере. 
По материалам следствия, инспектор Ростехнадзора 13 ноября 2019 года получил от знакомого 40 тысяч рублей за решение вопроса об ускоренной выдаче коммерческой организации разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки. Передача денежных средств осуществлялась в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, после получения денег инспектор был задержан.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину мужчина не признал.
Приговором суда он также лишен права занимать в органах государственной власти должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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