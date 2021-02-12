В Волгограде инспектора Ростехнадзора осудили за взятку

Борьба с коррупцией 12.02.2021 10:15
0
12.02.2021 10:15
К 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей приговорен бывший инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такой приговор 37-летнему инспектору вынес Ворошиловский районный суд Волгограда.
Подсудимый признан виновным в получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя в значительном размере.
По материалам следствия, инспектор Ростехнадзора 13 ноября 2019 года получил от знакомого 40 тысяч рублей за решение вопроса об ускоренной выдаче коммерческой организации разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки. Передача денежных средств осуществлялась в рамках оперативных мероприятий правоохранительных органов, после получения денег инспектор был задержан.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину мужчина не признал.
Приговором суда он также лишен права занимать в органах государственной власти должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
В Волгоградской области бывший полицейский босс оказался мошенником10.02.2021 13:26
Борьба с коррупцией 10.02.2021 13:26
В Волгограде коммерсанты «почистили» бюджет нацпроекта на фиктивном обучении предпенсионеров10.02.2021 13:02
Борьба с коррупцией 10.02.2021 13:02
Скрытые доходы и жены-помощницы: депутатов Волгоградской облдумы проверили на коррупцию10.02.2021 11:56
Борьба с коррупцией 10.02.2021 11:56
В Волгограде ловца раков подозревают в даче взяток инспектору Росрыболовства09.02.2021 10:13
Борьба с коррупцией 09.02.2021 10:13
Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницы04.02.2021 12:45
Борьба с коррупцией 04.02.2021 12:45
Второй пошел: в Волгограде заказчика ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской пойме заключили в СИЗО04.02.2021 09:46
Борьба с коррупцией 04.02.2021 09:46
Экс-директор психинтерната в Волгоградской области отрицает присвоение денег инвалидов30.01.2021 08:18
Борьба с коррупцией 30.01.2021 08:18
Силовики вскрыли коррупцию в исправительной колонии в Волгоградской области25.01.2021 13:30
Борьба с коррупцией 25.01.2021 13:30
В Волгограде бывшему следователю грозит 5 лет за "состряпанный" протокол21.01.2021 17:28
Борьба с коррупцией 21.01.2021 17:28
Строил коттедж на чужие пенсии: в Волгоградской области начался суд над бывшим директором психинтерната21.01.2021 16:42
Борьба с коррупцией 21.01.2021 16:42
Суд в Волгограде ограничил свободу главе УФССП по региону18.01.2021 19:42
Борьба с коррупцией 18.01.2021 19:42
Главному судебному приставу Волгоградской области предъявлено обвинение18.01.2021 17:15
Борьба с коррупцией 18.01.2021 17:15
Аудиторы КСП Волгоградской области пришли в расстройство из-за плохого благоустройства16.01.2021 16:30
Борьба с коррупцией 16.01.2021 16:30
В Волгоградской области начальников УФССП и Росимущества подозревают во взяточничестве13.01.2021 17:55
Борьба с коррупцией 13.01.2021 17:55
Чиновники отменили аукцион на дорогой апгрейд совещательной комнаты губернатора Волгоградской области12.01.2021 08:27
Борьба с коррупцией 12.01.2021 08:27
Реклама