Планы и реальность: задачу Минздрава по вакцинации 30% жителей от COVID-19 оценили в Волгограде

Здравоохранение 09.02.2021 14:20
0
09.02.2021 14:20
Выполнение задачи Минздрава России по вакцинации в течение полугода 30% населения Волгоградской области от коронавируса зависит от поставок вакцины. Такое мнение, как сообщает ИА "Высота 102", высказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он подтвердил, что такая задача действительно поставлена регионам, отметив при этом, что реальные темпы вакцинации будут зависеть от объемов поступающей в регион вакцины.
На сегодняшний день в Волгоградскую область поступило в общей сложности свыше 45 тысяч доз вакцины "Спутник V", из которых 22 тысячи - на прошлой неделе.
Первую COVID-прививку сделали 22 447 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 6380 человек. До конца текущей недели регион планирует полностью завершить вакцинацию 4 тысяч пациентов психоневрологических интернатов, которые входят в так называемую группу риска.
Всего в Волгоградской области работает 37 прививочных центров, еще 10 откроются в ближайшие дни. Записаться на вакцинацию можно как по телефону, так и на сайте Госуслуг в личном кабинете.
Реклама
Коронавирус не пощадил сельских жителей в Волгоградской области09.02.2021 17:53
Здравоохранение 09.02.2021 17:53
В Волгоградской области свернули часть коронавирусных стационаров09.02.2021 13:54
Здравоохранение 09.02.2021 13:54
В Волгограде молодую женщину с хронической инфекцией убил коронавирус08.02.2021 14:18
Здравоохранение 08.02.2021 14:18
В Волгоградской области за год у 4500 жителей выявили рак на ранней стадии04.02.2021 20:17
Здравоохранение 04.02.2021 20:17
Волгоградские чиновники хотят вернуть коронавирусный стационар обычным больным04.02.2021 16:49
Здравоохранение 04.02.2021 16:49
В Волгоградской области выстроились виртуальные и реальные очереди на прививку от коронавируса04.02.2021 15:04
Здравоохранение 04.02.2021 15:04
В Волгоградской области задумались о ковидных паспортах04.02.2021 13:41
Здравоохранение 04.02.2021 13:41
Сразу двое 40-летних умерли от коронавируса в Волгограде01.02.2021 12:48
Здравоохранение 01.02.2021 12:48
Лечение от COVID-19 на дому убило четверых «хроников» в Волгоградской области31.01.2021 15:03
Здравоохранение 31.01.2021 15:03
Отказалась ехать в больницу: медики не смогли спасти пожилую волгоградку с COVID-1930.01.2021 18:39
Здравоохранение 30.01.2021 18:39
«Однодозная» вакцина от COVID-19 отгружена в пять городов в Волгоградской области30.01.2021 14:30
Здравоохранение 30.01.2021 14:30
По пятеро не собираться: в Волгоград поступила «однодозная» вакцина от COVID-1929.01.2021 19:34
Здравоохранение 29.01.2021 19:34
Как заразился - загадка: коронавирус убил волгоградца в расцвете лет29.01.2021 14:34
Здравоохранение 29.01.2021 14:34
Молодой мужчина с врожденным заболеванием умер от COVID-19 в Волгограде28.01.2021 16:47
Здравоохранение 28.01.2021 16:47
СОГАЗ-Мед: права граждан в системе ОМС, о которых важно знать28.01.2021 15:57
Здравоохранение 28.01.2021 15:57
Реклама