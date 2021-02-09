Здравоохранение

Планы и реальность: задачу Минздрава по вакцинации 30% жителей от COVID-19 оценили в Волгограде

Здравоохранение 09.02.2021 14:20
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09.02.2021 14:20


Выполнение задачи Минздрава России по вакцинации в течение полугода 30% населения Волгоградской области от коронавируса зависит от поставок вакцины. Такое мнение, как сообщает ИА "Высота 102", высказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он подтвердил, что такая задача действительно поставлена регионам, отметив при этом, что реальные темпы вакцинации будут зависеть от объемов поступающей в регион вакцины.
На сегодняшний день в Волгоградскую область поступило в общей сложности свыше 45 тысяч доз вакцины "Спутник V", из которых 22 тысячи - на прошлой неделе.
Первую COVID-прививку сделали 22 447 жителей региона. Оба компонента вакцины получили 6380 человек. До конца текущей недели регион планирует полностью завершить вакцинацию 4 тысяч пациентов психоневрологических интернатов, которые входят в так называемую группу риска. 
Всего в Волгоградской области работает 37 прививочных центров, еще 10 откроются в ближайшие дни. Записаться на вакцинацию можно как по телефону, так и на сайте Госуслуг в личном кабинете.  

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