Под Волгоградом за падение ребенка в яму коммунальщикам назначили минимальные штрафы

Расследования 08.02.2021 16:01
0
08.02.2021 16:01
За падение ребенка в котлован с водой коммунальщики заплатят 30 тысяч рублей штрафов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Городищенского района, решение о привлечении к административной ответственности виновных за «нарушение правил благоустройства» принято сегодня профильной комиссией. 10 тысяч рублей за то, что школьник едва не погиб, лично выплатит директор МУП «ЖКХ района» Петр Воробьев и 20 тысяч – предприятие. Примечательно, что в соответствии со ст.8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности – это минимально возможные штрафные санкции. В райадминистрации пояснили, что ранее ни директор, ни МУП на таком правонарушении не попадались, поэтому размер выплат оказался щадящим.
Напомним, инцидент с падением третьеклассника из поселка Городище в коммунальную яму произошел 14 января. Котлован, наполненный водой, находился рядом с детской площадкой и не был огорожен. Мальчик поскользнулся, рухнул в яму и оказался в ледяной воде. Ребенка спасли прибежавшие на крики соседи. Дома у мальчика, который сильно испугался и замерз, поднялась температура. Женщина, которая участвовала в спасении мальчика, в интервью информагентству заявила, что ЧП, по ее мнению, произошло из-за разгильдяйства коммунальщиков.
Как стало известно информагентству, сотрудники «ЖКХ Городищенского района» после случившегося навестили семью и лично извинились за произошедшее.
Яма на улице Пассара в Городище была разрыта за несколько недель до происшествия. Порывы на дырявой металлической трубе водоснабжения происходили не единожды. В этом году власти района намерены полностью заменить три километра изношенной сети, при этом увеличив диаметр новой трубы с 300 до 500 мм, что позволит также минимизировать проблему с низким напором воды в летнее время. Цена вопроса – 15 млн рублей, которые органу местного самоуправления еще предстоит изыскать.
Реклама
Двое волгоградцев идут под суд за покупку огромной краснокнижной рыбы08.02.2021 17:22
Расследования 08.02.2021 17:22
Московский бизнесмен останется в колонии за аферу при ремонте Волжской ГЭС08.02.2021 16:18
Расследования 08.02.2021 16:18
Бизнесмен из Подмосковья задержан полицией Волгограда за телефонное мошенничество08.02.2021 11:31
Расследования 08.02.2021 11:31
Родные погибшей под колесами машины Росгвардии волгоградской пенсионерки ищут очевидцев трагедии08.02.2021 10:03
Расследования 08.02.2021 10:03
Глава СК РФ поручил разобраться в причинах новой коммунальной аварии в Волжском07.02.2021 19:32
Расследования 07.02.2021 19:32
Ударила и оторвала пуговицу: селянку осудили за нападение на полицейского под Волгоградом07.02.2021 08:52
Расследования 07.02.2021 08:52
В Волгограде дело о гибели пенсионерки после наезда машины Росгвардии взяли на особый контроль05.02.2021 21:01
Расследования 05.02.2021 21:01
Гибель пассажиров катамарана в Волгограде обернулась приговором двоим сотрудникам МЧС05.02.2021 16:42
Расследования 05.02.2021 16:42
Волгоградского экс-депутата обязали за месяц прочитать 18 томов уголовного дела05.02.2021 16:14
Расследования 05.02.2021 16:14
После ДТП с пострадавшим ребенком росгвардейцем займется Волгоградский гарнизонный суд05.02.2021 13:16
Расследования 05.02.2021 13:16
В Волгограде арестовали заместителя директора медколледжа05.02.2021 12:10
Расследования 05.02.2021 12:10
В Волгограде служба судебных приставов обидела избитую должниками сотрудницу05.02.2021 11:10
Расследования 05.02.2021 11:10
В волгоградском техникуме за взятки выдавали корочки помощника машиниста05.02.2021 09:46
Расследования 05.02.2021 09:46
Под Волгоградом коммунальщиков ждет возмездие за упавшего в яму с водой ребенка04.02.2021 16:25
Расследования 04.02.2021 16:25
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонии04.02.2021 11:04
Расследования 04.02.2021 11:04
Реклама