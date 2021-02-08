Расследования

Под Волгоградом за падение ребенка в яму коммунальщикам назначили минимальные штрафы

Расследования 08.02.2021 16:01
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08.02.2021 16:01


За падение ребенка в котлован с водой коммунальщики заплатят 30 тысяч рублей штрафов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Городищенского района, решение о привлечении к административной ответственности виновных за «нарушение правил благоустройства» принято сегодня профильной комиссией. 10 тысяч рублей за то, что школьник едва не погиб, лично выплатит директор МУП «ЖКХ района» Петр Воробьев и 20 тысяч – предприятие. Примечательно, что в соответствии со ст.8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности – это минимально возможные штрафные санкции. В райадминистрации пояснили, что ранее ни директор, ни МУП на таком правонарушении не попадались, поэтому размер выплат оказался щадящим.
Напомним, инцидент с падением третьеклассника из поселка Городище в коммунальную яму произошел 14 января. Котлован, наполненный водой, находился рядом с детской площадкой и не был огорожен. Мальчик поскользнулся, рухнул в яму и оказался в ледяной воде. Ребенка спасли прибежавшие на крики соседи. Дома у мальчика, который сильно испугался и замерз, поднялась температура. Женщина, которая участвовала в спасении мальчика, в интервью информагентству заявила, что ЧП, по ее мнению, произошло из-за разгильдяйства коммунальщиков.
Как стало известно информагентству, сотрудники «ЖКХ Городищенского района» после случившегося навестили семью и лично извинились за произошедшее.
Яма на улице Пассара в Городище была разрыта за несколько недель до происшествия. Порывы на дырявой металлической трубе водоснабжения происходили не единожды. В этом году власти района намерены полностью заменить три километра изношенной сети, при этом увеличив диаметр новой трубы с 300 до 500 мм, что позволит также минимизировать проблему с низким напором воды в летнее время. Цена вопроса – 15 млн рублей, которые органу местного самоуправления еще предстоит изыскать.

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