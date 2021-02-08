



Жертвой коронавируса в Волгоградской области стала 37-летняя жительница Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, пациентка, имеющая ряд хронических инфекций и заболевание кроветворной системы, была госпитализирована в больницу№15 сразу после проведенного обследования. Женщина обратилась к врачам на третий день заболевания, у нее диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти волгоградку не удалось.

За минувшие сутки от COVID-19 в регионе скончались пять человек. Помимо 37-летней волгоградки от коронавируса умерли две женщины 60 и 64 лет из Камышинского района, 64-летняя жительница Николаевского района и 68-летний мужчина из Суровикинского района. У всех были хронические заболевания, преимущественно сердечно-сосудистой системы.

Всего от коронавируса в Волгоградской области скончались 654 человека. За минувшие сутки этот вирус был диагностирован у 237 человек. Закрыли больничные листы 230 жителей региона.



