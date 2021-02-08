Здравоохранение

В Волгограде молодую женщину с хронической инфекцией убил коронавирус

Здравоохранение 08.02.2021 14:18
0
08.02.2021 14:18


Жертвой коронавируса в Волгоградской области стала 37-летняя жительница Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном оперативном штабе, пациентка, имеющая ряд хронических инфекций и заболевание кроветворной системы, была госпитализирована в больницу№15 сразу после проведенного обследования. Женщина обратилась к врачам на третий день заболевания, у нее диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. Спасти волгоградку не удалось. 
За минувшие сутки от COVID-19 в регионе скончались пять человек. Помимо 37-летней волгоградки от коронавируса умерли две женщины 60 и 64 лет из Камышинского района, 64-летняя жительница Николаевского района и 68-летний мужчина из Суровикинского района. У всех были хронические заболевания, преимущественно сердечно-сосудистой системы.
Всего от коронавируса в Волгоградской области скончались 654 человека. За минувшие сутки этот вирус был диагностирован у 237 человек. Закрыли больничные листы 230 жителей региона. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Здравоохранение
04.02.2021 20:17
Здравоохранение 04.02.2021 20:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2021 16:49
Здравоохранение 04.02.2021 16:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2021 15:04
Здравоохранение 04.02.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.02.2021 13:41
Здравоохранение 04.02.2021 13:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2021 12:48
Здравоохранение 01.02.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2021 15:03
Здравоохранение 31.01.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.01.2021 18:39
Здравоохранение 30.01.2021 18:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.01.2021 14:30
Здравоохранение 30.01.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.01.2021 19:34
Здравоохранение 29.01.2021 19:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.01.2021 14:34
Здравоохранение 29.01.2021 14:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.01.2021 16:47
Здравоохранение 28.01.2021 16:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.01.2021 15:57
Здравоохранение 28.01.2021 15:57
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
27.01.2021 14:17
Здравоохранение 27.01.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.01.2021 13:06
Здравоохранение 26.01.2021 13:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.01.2021 12:04
Здравоохранение 26.01.2021 12:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:56
Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотекеСмотреть фотографии
17:22
Двое волгоградцев идут под суд за покупку огромной краснокнижной рыбыСмотреть фотографии
17:03
«Все там будем»: глава Волгограда вышел в свет после слухов о заболевании коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптикиСмотреть фотографии
16:18
Московский бизнесмен останется в колонии за аферу при ремонте Волжской ГЭССмотреть фотографии
16:01
Под Волгоградом за падение ребенка в яму коммунальщикам назначили минимальные штрафыСмотреть фотографии
15:41
Банк «Открытие» снизил ставку по кредиту наличными и рефинансированию - от 5,5% годовыхСмотреть фотографии
15:29
Четыре очага бешенства ликвидируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:03
Из-за долгов по электричеству у волгоградки арестовали любимый «Nissan»Смотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области подсчитали количество аварийных домовСмотреть фотографии
14:30
Банк «Открытие» предлагает новый вклад «Весенний» с повышенной процентной ставкойСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде молодую женщину с хронической инфекцией убил коронавирусСмотреть фотографии
13:53
Замдиректора волгоградского завода задержан за контрабанду комплектующих для военной техникиСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде молодой рецидивист просто так исколол вилкой женщинуСмотреть фотографии
12:50
«ЕвроХим-ВолгаКалий» позаботился о детяхСмотреть фотографии
12:19
Депутатам Волгоградской облдумы запретят иметь помощников из числа родственниковСмотреть фотографии
11:31
Бизнесмен из Подмосковья задержан полицией Волгограда за телефонное мошенничествоСмотреть фотографии
10:42
О "Школьном кафе" поговорили открыто и неформальноСмотреть фотографии
10:24
«От удара снесло капот»: под Волгоградом в ДТП пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:23
Смягчение ограничений по COVID-19 ожидает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
10:03
Родные погибшей под колесами машины Росгвардии волгоградской пенсионерки ищут очевидцев трагедииСмотреть фотографии
10:02
В Волгограде колледжи и техникумы возвращаются к очному обучениюСмотреть фотографии
09:09
Названа причина пожара на базе стройматериалов под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:01
«ВОЛМА». Закон успешного экспортаСмотреть фотографии
07:57
Двигатель прогресса: в Центре прототипирования ВолгГТУ рассказали, как рождаются инновацииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
Судебные баталии вокруг магазина у главной площади Волгограда идут третий годСмотреть фотографии
19:32
Глава СК РФ поручил разобраться в причинах новой коммунальной аварии в ВолжскомСмотреть фотографии
16:58
«Меняю на трактор»: в Волгоградской области в массовом порядке распродаются рестораны и кафеСмотреть фотографии
14:41
В Волжском видеокамеры сняли затопление улицы после коммунальной аварииСмотреть фотографии
14:37
Большого паводка не ждут: Волжская ГЭС снижает водосбросСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 