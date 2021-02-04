Экономика 04.02.2021 13:54 Новости компаний
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04.02.2021 13:54 Новости компаний
Сбербанк запустил сервис удалённого открытия аккредитива в СберБанк Онлайн для сделок между физическими лицами на вторичном рынке недвижимости. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь оплатить покупку жилья можно полностью онлайн.
Схема проста: партнёр Сбербанка — агентство недвижимости или риелтор — передаёт параметры сделки в банк по защищённым электронным каналам связи. После этого банк создаёт заявление на аккредитив, которое отражается в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Клиенту остаётся войти в приложение, ознакомиться с условиями и подтвердить открытие аккредитива.
На всех этапах сделки плательщик и получатель по аккредитиву получают СМС — о том, что заявление сформировано, аккредитив открыт, а затем исполнен. Первая онлайн-сделка по новой схеме уже состоялась в Москве с участием агентства недвижимости «Этажи».
«Такой инструмент безопасных расчётов, как аккредитив, становится всё более популярным в сделках купли-продажи недвижимости. Так, в 2020 году в Сбербанке по таким сделкам было открыто более 150 тысяч аккредитивов, что в два раза превышает показатели 2019 года. Чтобы сделать использование этого продукта ещё более удобным, в прошлом году мы перевели в онлайн оформление аккредитивов для покупателей недвижимости в новостройках, а теперь — и по сделкам на вторичном рынке. Мы единственный банк в стране, который предлагает сервис дистанционного открытия аккредитива для сделок между физическими лицами. Это позволяет существенно сократить сроки сделки, ведь клиентам не нужно посещать офис банка», - отметил Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка.
Чтобы подключиться к сервису, агентствам недвижимости и риелторам необходимо направить заявку по адресу: accredit@sberbank.ru.
Что такое аккредитив?
Аккредитив — услуга банка, которая помогает не беспокоиться об исходе крупной сделки. Сбербанк берёт на себя ответственность за проведение безналичных расчётов: средства размещаются покупателем на аккредитивном счёте в банке и поступают продавцу только после выполнения им условий сделки. Это безопасный и быстрый способ защитить интересы всех участников крупной сделки при безналичном расчёте.
Аккредитив актуален, если вы продаёте или покупаете недвижимость (в том числе в ипотеку); обмениваетесь квартирами (участвуете в цепочке договоров купли-продажи); продаёте или покупаете дорогое имущество (например, оборудование, автомобиль, ценные бумаги, долю в уставном капитале); оплачиваете дорогостоящие услуги (как физлиц, так и юрлиц).
Подробнее об аккредитивах — на сайте банка.
Фото ru.freepik.com
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