«Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 Ростовские школьницы попросили Лепса прийти к ним на выпускной
Школьницы из Ростова-на-Дону обратились к артисту Григорию Лепсу. Как сообщает Привет-Ростов, в видеообращении девушки приглашают популярного исполнителя приехать к ним на выпускной бал. – В обращении выпускницы признались,...
 Родителям раненых бойцов СВО разрешат выйти в отпуск
Совет Федерации одобрил закон об отпуске раненых бойцов СВО и их родственников. Решение было принято на пленарном заседании 20 мая.  Закон позволяет одному из родителей или детей военнослужащего, имеющего...
46% россиян готовы завести персонального ИИ-помощника

Почти половина россиян хотели бы завести персонального ИИ‑агента – цифрового помощника на основе искусственного интеллекта. К такому выводу пришли по итогам опроса, проведенного в в апреле перед конференцией «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), аналитики банка ВТБ.

Исследование показало, что доля желающих иметь личного ИИ-помощника составила 46% (всего было опрошено 1500 россиян). 29% респондентов сомневаются в целесообразности такого решения, а 25% относятся к идее отрицательно. При этом 87% опрошенных уже слышали о подобных технологиях, а 66% считают концепцию персонального ИИ‑агента понятной или полностью понятной.

Россияне видят в цифровых помощниках инструмент для повышения продуктивности, а не средство развлечения. Исследователи отмечают, что пользователи планируют задействовать личных ИИ‑агентов прежде всего для решения рабочих задач, обучения, планирования дня и автоматизации бытовых процессов — от покупок до контроля привычек и получения рекомендаций по здоровью.

Готовность делиться личными данными ради работы ИИ‑агента различается: больше всего россиян согласны предоставить доступ к истории поиска и интернет‑активности (43%), геолокации (42%) и медицинским данным (33%). Чуть меньше готовы открыть биографические сведения (27%) и финансовую информацию (26%), а личные фото‑ и видеоархивы готовы доверить ИИ 19% опрошенных, переписку – лишь 15%. При этом 27% граждан вовсе не готовы делиться какой‑либо личной информацией, а 41% согласны регулярно обновлять данные для ИИ‑агента.

В вопросе создания персональных ИИ мнения разделились: по 39% респондентов предпочтут либо самостоятельно собрать агента на базе доступных языковых моделей, либо выбрать готовое решение от технологических компаний. Ещё 21 % рассматривают вариант использования ИИ‑агентов через банки и финансовые организации, уже имеющие опыт разработки чат‑ботов; в целом к такой услуге от банка с интересом или без категорического неприятия относятся 76% опрошенных.

Главные опасения респондентов связаны с рисками, сопутствующими внедрению ИИ: 72% участников опроса беспокоит вероятность утечки данных, 54% опасаются ошибок со стороны ИИ, 41% – потери контроля над принимаемыми решениями, а 31% назвали в качестве страха растущую зависимость от технологий.

Как отмечает заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик, в России уже сформировался запрос на персональных ИИ‑агентов и теперь на него должен ответить рынок, предложив качественные решения.

– Личные цифровые помощники в ближайшие годы могут стать такой же нормой, какой в свое время стали смартфоны. Пользователи, которые освоят технологию сейчас, в будущем получат принципиальное преимущество. Чем раньше вы начнёте, тем точнее и полезнее будет цифровой помощник, – комментирует Вадим Кулик.

Отметим, что в опросе банка принимали участие жители городов с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 18 до 65 лет.

Фото: сгенерировано ИИ 

