Аналитики: рынок сбережений в апреле вырос на 1 трлн рублей





Общерыночный объем пассивов в апреле показал прирост на 1%, прибавив более 1 трлн рублей, и достиг 67,2 трлн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в банке ВТБ, это рекордный рост с начала года, а основным драйвером по-прежнему остаются рублевые вклады и накопительные счета. Их общий объем на рынке в апреле увеличился почти на 900 млрд, по оценке банка.

– Вклады и накопительные счета сохранят статус основного инструмента сбережения для значительной части населения, несмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль, поэтому все чаще используют комбинированные стратегии сбережений. Или сразу несколько сберегательных продуктов под разные цели, или в связке с инвестиционными инструментами, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным аналитиков банка, средний чек вклада составляет более 550 тыс. рублей, а накопительного счета – более 137 тыс. рублей. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. К концу года сберегательный портфель банка может вырасти примерно на 14%, а доля вкладчиков продолжит расти.