В Волгоградской области ждут на работе 2 тысячи выпускников колледжей

В Волгоградской области проходят Единые дни трудоустройства «Мое будущее — мой регион». Акция продлится до 29 мая и адресована студентам учреждений среднего профессионального образования для помощи в поисках работы. В этом году работодатели представили порядка 2 тысяч вакансий.

Показатель трудоустройства выпускников колледжей и техникумов Волгоградской области является лучшим в ЮФО и достигает порядка 80%. Достижению такого результата способствует участие региона в федеральном проекте «Профессионалитет», куда Волгоградская область вошла одной из первых в стране.



Кстати, в прошлом году по итогам единых дней трудоустройства работу нашли 5,5 тыс. выпускников.



