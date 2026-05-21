Россиянам в Китае стала доступна оплата покупок и услуг по QR-коду





Россиянам стала доступна оплата товаров и услуг в Китае по QR-коду. Как сообщает ИА «Высота 102», такую возможность внедрил банк ВТБ. Данным видом оплаты россияне смогут воспользоваться по всей стране в десятках миллионов торговых точек как в крупных, так и малых городах через мобильное приложение.

– В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение. Это безопасно, быстро и без комиссии. А благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китая, – прокомментировала информагентству первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Отметим, что Китай – уже пятая страна, где россияне могут оплачивать покупки по QR-коду. Ранее этот же банк внедрил такую возможность во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года география расширится до 10 стран.