Цены на волгоградских АЗС поддали газу

Волгоградстат опубликовал свежие данные по стоимости нефтепродуктов в регионе, согласно которым дизтопливо и бензин всех марок незначительно, но подорожали. В среднем изменения цен по сравнению с предыдущей неделей зафиксированы на уровне 0,1%.

Так, дизтопливо стоит 75,09 рубля за литр – на 6 копеек больше, чем неделю назад. АИ-92 торгуют за 64,01 рубля, что на 4 копейки дороже. Литр АИ-95 подорожал до 71 рубля – на 5 копеек, а АИ-98 продается дороже на 9 копеек – за 92,10 рубля за литр.





