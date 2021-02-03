Экология

В Волгограде с 4-километрового проспекта уберут зараженные деревья

Экология 03.02.2021 12:23
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03.02.2021 12:23


Масштабные работы по благоустройству начинаются на бульварной зоне вдоль 4-километрового проспекта имени Жукова в Дзержинском Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе мэрии, подрядная организация проводит подготовительные работы на участке от ул. им. Хорошева до Самарского разъезда. Проект предусматривает комплексное благоустройство бульварной зоны на площади порядка 10 тысяч квадратных метров, из них 5,5 тысячи отведено под озеленение.
Первая очередь благоустройства охватит территорию бульварной зоны от ул. им. Хорошева до дома № 141 по проспекту им. Жукова по левой стороне проспекта при движении в сторону Самарского разъезда. В ходе реконструкции подрядной компании предстоит сохранить существующую планировку территории, оформив рекреационную зону в выдержанном классическом стиле. Основной акцент будет сделан на озеленении, под которое отведено больше половины благоустраиваемой площади. Перед подрядной организацией стоит задача максимально сохранить существующий зеленый фонд. В мэрии пояснили, что жители неоднократно направляли жалобы на опасность, которую представляют сухостойные деревья, на падение веток и опасный крен стволов.

Обследование специалистов Волгоградского государственного аграрного университета показало, что две трети произрастающих вдоль бульвара деревьев находятся в удовлетворительном состоянии, все они – более 300 штук – будут сохранены. Остальные в ходе благоустройства будут заменены на новые, адаптированные к местному климату. Дополнительно будут высажены порядка 400 деревьев. Среди них ели, сосны, можжевельник, туи, катальпы, клены и другие сорта высотой от 2 до 4 метров. Также в бульварной зоне появится порядка 3300 кустарников и новый газон.
В мэрии уточнили, что крупномерами заменят преимущественно возрастные вязы и тополя, на которых зафиксированы стволовая гниль, отслоение коры и инфекционные заболевания. Большинство таких имеет аварийный наклон в сторону тротуаров. 
На фото старые вязы на проспекте Жукова в Волгограде

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